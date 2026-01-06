Sigue rearmando el plantel: Brown sumó tres nuevos refuerzos

Conocé quiénes son y sus trayectorias.

Brown de Adrogué volvió a los entrenamientos con el objetivo de estar en las mejores condiciones posibles y pelear así por uno de los ascensos. En simultáneo, se sigue moviendo en el mercado de pases y confirmó tres nuevos refuerzos.

¿Quiénes son?

Una de las incorporaciones es Lucas Galván. El volante de 20 años surgió de las inferiores de Boca Juniors y llegó a jugar en reserva. Tras quedar libre del “Xeneize”, firmó contrato hasta diciembre de 2027. “Llega para aportar creatividad y movilidad”, señalaron desde el “Tricolor”.

Ante las salidas de Brandon López y Jonathan Cañete, Brown reforzó la delantera con Bruno Báez. El atacante se formó en Arsenal de Sarandí y tuvo pasos por Sol de Mayo, Guillermo Brown, Cañuelas y Colegiales, donde formó parte del plantel campeón de la Primera B 2024.

Báez es un jugador que conoce bien el entrenador Pablo Nieva, ya que lo dirigió en la última temporada en Laferrere. Allí, anotó cuatro goles en 19 partidos disputados, de los cuales fue titular en once oportunidades.

El tercer refuerzo también llegó proveniente de “Lafe”. Se trata de Dante Cardozo, central zurdo que se desenvuelve en toda la franja defensiva. Además, en su carrera jugó en Almagro, Villa Dálmine y Flandria.

De esta manera, ya son cuatro las incorporaciones del "Tricolor" durante este mercado de pases. Estos tres últimos arribos se sumaron a Juan Silva, quien firmó su contrato hace pocos días.

La puesta a punto

Tras unos días de descanso, el plantel profesional de Brown volvió el lunes, 5 de enero, a los entrenamientos. En esa línea, confirmaron que realizará la pretemporada entre el 12 y 17 del corriente mes en el Lorenzo Arandilla, donde se quedarán a comer y dormir durante toda la semana.