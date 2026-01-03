Sáb, 03/01/2026 |
Brown de Adrogué arrancó el año con la llegada de su primer refuerzo


Se trata del volante central Juan Silva. Conocé su carrera.

Con el objetivo de ser protagonista de la Primera B y pelear por uno de los ascensos, Brown de Adrogué continúa con el armado del plantel para la temporada 2026. En esa línea, confirmó la llegada de su primer refuerzo.

Se trata de Juan Silva, volante central de 28 años. Viene de jugar en Villa San Carlos, equipo que de la misma categoría, donde disputó 32 partidos en 2025. Fue su segundo ciclo en el “Cele”, ya que había estado entre 2019 y 2021 y fue clave para llegar a 8vos en la Copa Argentina 2020.

El “Chino” cuenta con mucha experiencia. Comenzó su carrera en Gimnasia y Esgrima La Plata, donde debutó en 2015. Luego, tuvo pasos por Aldosivi, Guillermo Brown y Almagro.

Portería asegurada

El “Tricolor” también confirmó la continuidad de Sebastián Giovini, ya que acordó la renovación de su contrato hasta diciembre del corriente año. El arquero llegó a comienzo del año pasado y se adueño del arco a fuerza de grandes intervenciones.

