Continúa un histórico: Sproat extendió su contrato con Brown de Adrogué

Así lo anunció la institución. El "Chueco" es uno de los pocos jugadores que estuvo presente en los dos ascensos a la Primera Nacional. Los detalles.

Con el objetivo de ser protagonista del torneo, Brown de Adrogué continúa con el armado del plantel de cara a la próxima temporada. En esa línea, confirmó la continuidad de Matías Sproat, uno de los ídolos del club.

Como regalo de Navidad para los hinchas, la institución anunció el jueves, 25 de diciembre, la renovación del contrato del “Chueco”. Este se extendió hasta diciembre de 2026.

Sproat, quien atraviesa su tercer ciclo en el club, suma más de 200 partidos con la camiseta del “Tricolor”. Es uno de los pocos jugadores que estuvo presente en los dos ascensos a la Primera Nacional, en 2013 y 2015.

Además, el volante creativo tiene otro lugar en las páginas doradas de la historia de la institución. Se debe a que fue el autor del gol que le dio la recordada victoria 2-1 ante Independiente de Avellaneda en 2013.

Más salidas

Tras la baja de Lautaro Lovazzano, otros jugadores abandonaron Brown. El delantero Brandon López, de 22 años, firmó la extensión de su contrato por dos años y se marchó a préstamo a All Boys por una temporada con opción de compra.

Asimismo, sufrió otra salida en el ataque: Jonathan Cañete, quien fue uno de los goleadores del equipo en 2025 con 11 tantos, no seguirá en el “Tricolor”. También, Ayrton Sánchez rescindió su contrato tras volver de la cesión a mitad de año a General Caballero de Paraguay.