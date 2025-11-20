Inédito: Sanma anunció que renovará a casi todo su plantel por “falta de actitud”

Lo hizo a través de un comunicado en sus redes sociales. Fue luego de la derrota en la última fecha que lo dejó sin Reducido. ¿Qué dice?

Tras la derrota en la última fecha que significó quedarse en la puerta del Reducido, San Martín de Burzaco emitió un comunicado apuntando contra la “falta de actitud” de los jugadores. En ese contexto, anunció que renovará gran parte del plantel de cara al próximo año.

¿Qué pasó?

La consagración de Midland como campeón abrió más cupos para luchar por el segundo ascenso, lo cual le permitió al “Azul” cerrar el Clausura con chances de clasificar. Si bien los resultados en otras canchas lo favorecieron, no hizo su parte: perdió 3-1 con Merlo como local.

Tres días después del encuentro y al considerar que el rendimiento no estuvo a la altura de lo esperado, la institución compartió dicho comunicado en sus redes sociales. “El Club Social y Deportivo San Martín de Burzaco informa a sus socios, socias, hinchas, simpatizantes y al público en general que el plantel de Primera División será renovado casi en su totalidad de cara a la próxima temporada”, comenzó.

En tanto, prosiguió: “Esta decisión fue tomada debido a la notoria falta de actitud demostrada por algunos jugadores en el último partido, situación que impidió alcanzar los objetivos propuestos al inicio del año y que opacó el esfuerzo realizado por la dirigencia y el Cuerpo Técnico”.

El comunicado también enfatizó en que representar los colores de la institución de Burzaco implica “profesionalismo, dedicación y un compromiso constante” con los valores que los identifican.

“Nuestra principal responsabilidad es con nuestra gente. Por eso, redoblaremos los esfuerzos y el trabajo para lograr que el próximo año ´Sanma´ ocupe el lugar que verdaderamente merece”, sentenció.

El año

Si bien llegó a la última fecha con posibilidades de entrar al Reducido, San Martín redondeó un año irregular. En el Apertura finalizó 15° con 24 unidades, producto de seis victorias, misma cantidad de empates y ocho derrotas.

En el torneo Clausura, en tanto, cosechó siete triunfos e igualdades, mientras que cayó en seis ocasiones. Así, concluyó 9° con 28 puntos. La sumatoria lo hizo terminar 13° en la tabla anual.