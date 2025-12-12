Brown de Adrogué presentó a Pablo Nieva como su nuevo director técnico

Viene de dirigir a Laferrere. El reconocido ex jugador César Carranza es su ayudante de campo. Los detalles.

Luego de no clasificar al Reducido y la salida de Lisa de común acuerdo, Brown de Adrogué terminará el año con nuevo entrenador. Se debe a que se confirmó en las últimas horas la llegada de Pablo Nieva para afrontar la temporada 2026.

La flamante Comisión Directiva encabezada por Agustín Galeota, la cual ganó las elecciones el pasado 30 de noviembre, tomó la decisión de firmar al exdirector técnico de Laferrere para intentar luchar por el ascenso.

Su carrera

Tras una extensa trayectoria como jugador en el ascenso y una experiencia dirigiendo a la reserva, Nieva se convirtió en el entrenador del primer equipo del "Villero" para 2025. En esa línea, terminó en la 13° colocación del Apertura, producto de cinco victorias, nueve empates y seis derrotas.

Los resultados mejoraron para el segundo semestre, donde Laferrere finalizó 7° en el Clausura gracias a siete triunfos, ocho igualdades y cinco caídas. En la tabla anual, cosechó 53 puntos y se quedó en la puerta del Reducido, ya que sólo dos unidades no le permitieron acceder.

Para su nuevo desafío, el director técnico estará acompañado en el “Tricolor” por César Carranza, quien será su ayudante de campo. En tanto, el preparador físico será Santiago Zfaile.