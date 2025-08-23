Sáb, 23/08/2025 |
AÑO 12 - EDICIÓN Nº 2427
DEPORTES
sábado 23 de agosto de 2025

Brown de Adrogué quiere estirar su gran momento y seguir escalando posiciones


Recibirá hoy, sábado 23 de agosto, a Deportivo Merlo en el Lorenzo Arandilla. La previa.

Brown de Adrogué atraviesa un buen momento y sueña con meterse en la lucha por el torneo Clausura de la Primera B. Con ese objetivo, buscará hacerse fuerte de local para volver a sumar de a tres cuando reciba a Deportivo Merlo.

El encuentro, correspondiente a la 10° fecha, se llevará adelante hoy, sábado 23 de agosto, desde las 15 hs. El árbitro encargado de impartir justicia será Ignacio Cuicchi. La última vez que se vieron ambos equipos fue en el Apertura, cuando el “Tricolor” se impuso 1-0.

¿Cómo llegan?

El conjunto de Adrogué lleva cuatro encuentros sin conocer la derrota y encamina dos victorias en fila: 1-0 a Villa San Carlos y el reciente 3-1 ante Dock Sud. Esta racha le permitió llegar a 14 unidades y ubicarse en el campeonato, a cinco del líder Midland.

Asimismo, comenzó a afianzarse en los puestos de Reducido, ya que tiene 42 puntos en la tabla anual. Un triunfo esta tarde, además de colocarlo en el pelotón de arriba del torneo, lo podría hacer escalar posiciones en la general.

Deportivo Merlo, en tanto, atraviesa una racha negativa de siete partidos sin victorias (cuatro empates y tres caídas). Viene de igualar 2-2 con Argentino de Merlo. De esta manera, acumula 7 unidades y está 18° en el Clausura.

