Brown intentará profundizar el mal momento de Dock Sud y seguir escalando posiciones


El partido será hoy, domingo 17 de agosto. ¿A qué hora?

Brown de Adrogué quiere utilizar la victoria ante uno de los líderes como un impulso para seguir afianzándose en los puestos de Reducido. En esa línea, tendrá una buena chance frente a Dock Sud, uno de sus inmediatos perseguidores en la tabla anual.

En el marco de la 9° fecha de la Primera B, el encuentro se llevará adelante hoy, domingo 17 de agosto, a partir de las 15:30 hs, en Avellaneda. Será arbitrado por Julián Beligoy. El último choque entre ambos equipos fue en el Apertura, cuando empataron 1-1.

¿Cómo llegan?

El “Tricolor” viene de impedirle escalar a la cima del torneo a Villa San Carlos, ya que le ganó 1-0 en Adrogué. Además de estirar a tres los duelos sin derrotas, con el triunfo alcanzó los 11 puntos y está en el Clausura. En la tabla general, llegó a 39 y se ubica en zona de Reducido.

Dock Sud, en tanto, está dos unidades debajo en la anual y está necesitado de una victoria para dejar atrás una racha negativa. Se debe a que lleva seis fechas sin festejar (cuatro caídas y dos empates). El fin de semana pasado, perdió 2-0 ante Argentino de Merlo.

