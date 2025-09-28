Brown necesita volver a ganar para no alejarse del Reducido

Visitará hoy, domingo 28 de septiembre, a Liniers. ¿A qué hora?

Brown de Adrogué no transita un buen momento y una racha de dos derrotas en fila lo alejó de los primeros puestos. En esa línea, visitará a Liniers en un duelo clave para enderezar el barco y no alejarse de la zona de Reducido.

El encuentro, correspondiente a 15° fecha del Clausura de la Primera B, se llevará adelante hoy, domingo 28 de septiembre, a partir de las 15:30 hs. Sebastián Bresba será el árbitro encargado de impartir justicia.

¿Cómo llegan?

Tras una racha de siete partidos sin caídas que lo metió en la pelea por el torneo, los resultados se le hicieron cuesta abajo al “Tricolor”: derrotas seguidas por 1-0 ante Armenio y Comunicaciones. Así, se mantiene en 19 puntos y está a ocho del puntero.

En tanto, el foco está puesto en la tabla anual, donde acumula 47 unidades. Se ubica 8°, con la misma cantidad que el 7° y, por el momento, último clasificado al Reducido. Por ello, necesita reencontrarse de inmediato con la victoria para comenzar a escalar puestos.

Liniers, por su parte, atraviesa un mal momento. Producto de dos triunfos, cinco empates y seis caídas, está 19° de 21 equipos en el Clausura. Asimismo, sólo cuatro puntos lo separan de la zona de descenso. Viene de ser goleado 5-1 por Argentino de Merlo.