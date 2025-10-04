Brown quiere dejar atrás las derrotas y volver a ganar

El “Tricolor” recibirá hoy, sábado 4 de octubre, a Laferrere. ¿A qué hora?

Brown de Adrogué tuvo un buen comienzo en el torneo Clausura y sumó un caudal de puntos que lo metió de lleno en la pelea por un lugar en el Reducido. Sin embargo, no transita su mejor momento y lleva tres partidos sin ganar, racha que lo sacó, por ahora, de dicha zona.

Ante este panorama, el duelo de hoy, sábado 4 de octubre, ante Laferrere será clave para enderezar el barco. El encuentro, bajo el arbitraje de Ignacio Cuicchi, se disputará a las 15 hs en el estadio Lorenzo Arandilla.

¿Cómo llegan?

El “Tricolor” perdió 2-1 con Liniers en la fecha pasada, resultado que significó su tercera caída en fila y su cuarto partido sin ganar. De esta manera, se alejó de la cima del Clausura: tiene 19 puntos y está a ocho de los punteros.

No obstante, el foco del equipo browniano apunta a la tabla anual, donde sólo tres unidades lo separan del Reducido. Su rival Laferrere, que viene de ganarle 2-0 a Argentino de Merlo, es su inmediato perseguidor. A raíz de esto, el partido de esta tarde será clave para ambos equipos.