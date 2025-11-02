Brown quiere volver a ganar después de más de dos meses

Visitará hoy, domingo 2 de noviembre, a Villa Dálmine. La previa.

A falta de tres fechas para el cierre del torneo Clausura, Brown de Adrogué está obligado a dejar atrás la racha negativa y reencontrarse con el triunfo si quiere un lugar en el Reducido. Con ese objetivo, deberá hacerse fuerte como visitante ante Villa Dálmine.

El encuentro se llevará adelante hoy, domingo 2 de noviembre, a partir de las 15:30 hs. El árbitro Marcos Recalde será el encargado de impartir justicia. El último enfrentamiento entre ambos fue en el Apertura, cuando el “Tricolor” goleó 4-1.

¿Cómo llegan?

El conjunto de Adrogué arrastra su peor racha en el año: encamina ocho partidos consecutivos sin victorias. Esto no sólo lo dejó sin chances de pelear el campeonato, sino que complicó su lugar en el Reducido.

El equipo browniano acumula 50 puntos en la tabla anual y está a tres del último puesto de clasificación. Sin embargo, se liberarían más cupos dependiendo quién se consagre campeón, por lo cual necesita sumar de a tres de cara al cierre del torneo.

Villa Dálmine, que tiene prácticamente asegurada la permanencia, también viene realizando un campeonato irregular. La caída en la última fecha por 3-1 ante Argentino de Merlo complicó su sueño de buscar un lugar en el Reducido, aunque está a ocho unidades con nueve por jugarse.