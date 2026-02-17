Mar, 17/02/2026 |
AÑO 13 - EDICIÓN Nº 2605
CULTURA
martes 17 de febrero de 2026

Brown sigue al ritmo del carnaval: ¿Dónde estarán este martes las murgas?


La propuesta es gratuita y se extenderá hasta el próximo domingo 22. Todos los detalles.

Con un marco multitudinario de vecinos, sigue adelante la fiesta de carnaval en Almirante Brown. Hoy, las murgas y las comparsas de la Región seguirán llenando de color las calles del distrito.

 

¿Dónde vivirlo?

Este martes, 17 de febrero, los festejos llegan a las calles Vicente López y Planes y Almafuerte de Glew. Allí, se espera una masiva concurrencia de público con ingreso libre y gratuito.

Las murgas y comparsas que desfilarán serán:

  • “Los Monchos Morgueros”
  • “Los Herederos de la Noche”
  • “GRES” Sacode o Caracao
  • “GRES” Alegría de Zona Sur.

Los carnavales

Arrancaron el domingo 8 de febrero en Rafael Calzada y continuaron este fin de semana en Burzaco, San José y Don Orione. La propuesta se extenderá hasta el próximo sábado 21 cuando desembarquen en Malvinas Argentinas. Culminará el domingo 22 en la plaza Eva Perón de Ministro Rivadavia.

En este marco, Mariano Cascallares destacó el trabajo de todo el equipo municipal incluyendo al Instituto de las Culturas Brown y las Delegaciones. “Los carnavales constituyen una parte sustancial de la cultura de nuestro pueblo”, destacó. Además, insistió en la necesidad de “continuar impulsando esta manifestación popular y que sigua multiplicándose en las localidades brownianas”.

Según informaron, en cada noche pudo verse al intendente interino Juan Fabiani y a la Jefa de Gabinete dialogando con los vecinos y compartiendo las jornadas.

