Brown sumó dos nuevas incorporaciones y extendió el contrato de su goleador

Se confirmó además que esta semana disputará su primer amistoso. Toda la información.

Brown de Adrogué comenzó la parte más intensa de la pretemporada con el foco puesto en ser uno de los anfitriones de la Primera B. En simultáneo, se sigue moviendo en el mercado de pases: confirmó otros dos refuerzos y la renovación de uno de sus goleadores.

¿Quiénes son?

Una de las caras nuevas es Lucas Cesare. El lateral derecho realizó las inferiores en Argentinos Juniors y llegó con el pase en su poder. Firmó contrato por dos temporadas con la institución local.

Además, Brown de Adrogué reforzó más su ataque y sumó a Octavio Padovani. El centro delantero, de 25 años, surgió de Villa San Carlos y fue transferido a Copiapó de Chile. Viene de defender los colores de Santiago Morning del país trasandino.

El conjunto browniano también anunció que Nicolás Meaurio extendió su contrato hasta diciembre de 2027. Tras llegar desde Racing Club en 2025, se convirtió con nueve tantos en uno de los goleadores del equipo de la pasada temporada.

“El delantero que nos hizo festejar sus goles y asistencias, seguirá vistiendo la casaca del Tricolor por dos temporadas más”, afirmaron desde el club.

No paran

Luego de volver a los entrenamientos, el plantel se mantiene concentrado en el estadio Lorenzo Arandilla. En esa línea, permanecerá en el predio hasta el sábado y realizará durante toda la semana la parte más intensiva de la pretemporada.

Además de las doble jornadas de entrenamiento, volverá a tener acción de juego este jueves 15. Se debe a que se enfrentará con Sacachispas en un encuentro amistoso.