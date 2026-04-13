¿Son fan del helado?: hay promos 2x1 en cucuruchos en comercios adheridos de Brown

Será todos los lunes, en locales de Adrogué, Burzaco y Glew. Conocé la grilla.

Con una propuesta pensada para los fanáticos de lo dulce, Almirante Brown sigue adelante con “Date el gusto”. La iniciativa, ideal para disfrutar durante el otoño, ofrece promociones de 2x1 en cucuruchos en distintas heladerías del distrito.

¿Cuáles son?

Según indicaron, la iniciativa se lleva adelante todos los lunes y es válida únicamente para compras en los locales adheridos. Estos son los siguientes:

Adrogué

La Veneciana: avenida Yrigoyen 12.986

La Veneciana: avenida Espora 563

Riviera: Esteban Adrogué 1114, local 7

Riviera: avenida Yrigoyen 13.298

Riviera: avenida Yrigoyen 12.905

Riviera: Boulevard Shopping

Burzaco

La Gran Vía: Eugenio de Burzaco 642

Andina: avenida Espora 3525

Glew

La Casita de Noel: avenida Almafuerte 16

Sobre el evento

Es organizado por el Municipio, a través de Descubrí Brown y la Secretaría de Relaciones con la Comunidad. Meses atrás, también se extendió en promociones 2x1 de hamburguesas y cervezas.