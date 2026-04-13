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AÑO 13 - EDICIÓN Nº 2661
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CULTURA
lunes 13 de abril de 2026

¿Son fan del helado?: hay promos 2x1 en cucuruchos en comercios adheridos de Brown


Será todos los lunes, en locales de Adrogué, Burzaco y Glew. Conocé la grilla.

Con una propuesta pensada para los fanáticos de lo dulce, Almirante Brown sigue adelante con “Date el gusto”. La iniciativa, ideal para disfrutar durante el otoño, ofrece promociones de 2x1 en cucuruchos en distintas heladerías del distrito.

 

¿Cuáles son?

Según indicaron, la iniciativa se lleva adelante todos los lunes y es válida únicamente para compras en los locales adheridos. Estos son los siguientes:

 

Adrogué

  • La Veneciana: avenida Yrigoyen 12.986
  • La Veneciana: avenida Espora 563
  • Riviera: Esteban Adrogué 1114, local 7
  • Riviera: avenida Yrigoyen 13.298
  • Riviera: avenida Yrigoyen 12.905
  • Riviera: Boulevard Shopping

 

Burzaco

  • La Gran Vía: Eugenio de Burzaco 642
  • Andina: avenida Espora 3525

 

Glew

  • La Casita de Noel: avenida Almafuerte 16

 

Sobre el evento

Es organizado por el Municipio, a través de Descubrí Brown y la Secretaría de Relaciones con la Comunidad. Meses atrás, también se extendió en promociones 2x1 de hamburguesas y cervezas.

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