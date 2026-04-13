¿Son fan del helado?: hay promos 2x1 en cucuruchos en comercios adheridos de Brown

Será todos los lunes, en locales de Adrogué, Burzaco y Glew. Conocé la grilla.
Con una propuesta pensada para los fanáticos de lo dulce, Almirante Brown sigue adelante con “Date el gusto”. La iniciativa, ideal para disfrutar durante el otoño, ofrece promociones de 2x1 en cucuruchos en distintas heladerías del distrito.
Según indicaron, la iniciativa se lleva adelante todos los lunes y es válida únicamente para compras en los locales adheridos. Estos son los siguientes:
Adrogué
Burzaco
Glew
Es organizado por el Municipio, a través de Descubrí Brown y la Secretaría de Relaciones con la Comunidad. Meses atrás, también se extendió en promociones 2x1 de hamburguesas y cervezas.
📍Clases gratuitas de gimnasia para adultos en Glew👇 #Glewhttps://t.co/L1QjOJ28h0
— Noticias De Brown (@debrownweb) April 7, 2026