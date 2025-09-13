Sáb, 13/09/2025 |
AÑO 12 - EDICIÓN Nº 2448
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
DEPORTES
sábado 13 de septiembre de 2025

Brown tiene un partido clave ante un rival directo en la lucha de arriba


Visitará hoy, sábado 13 de septiembre, a Deportivo Armenio. ¿A qué hora?

Luego del empate en el clásico con San Martín, Brown de Adrogué sigue a un paso de la cima del torneo Clausura. Para no perder terreno en los primeros puestos, deberá volver a la victoria en otro complicado cruce frente a un rival directo.

En el marco de la 13° fecha, visitará hoy, sábado 13 de septiembre, a Deportivo Armenio. El encuentro se disputará desde las 15:30 hs y será arbitrado por Gastón Iglesias. La última vez que ambos equipos se cruzaron, igualaron 1-1 en el Apertura.

¿Cómo llegan?

El “Tricolor” viene de sumar un punto con el reciente 0-0 ante San Martín de Burzaco y alcanzó los 19 en el campeonato, quedando tercero y a cuatro del líder Midland. Tiene una racha de siete partidos sin derrotas (cuatro triunfos) y buscará estirarla para meterle presión al puntero.

Armenio, que igualó 1-1 con Argentino de Merlo en la fecha pasada, es el inmediato perseguidor de Brown: acumula 18 unidades y está cuarto. Pese a su buen andar, le cuesta imponerse de local y sólo ganó una de cinco presentaciones en su cancha en el torneo.

ÚLTIMAS NOTAS
Compartir nota
Menu
close
Noticias de Brown | copyright 2023
debrown.web@gmail.com
Sitio creado por
menuarrow-left
error: Atención: ¡El contenido está protegido!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram