Brown tiene un partido clave ante un rival directo en la lucha de arriba

Visitará hoy, sábado 13 de septiembre, a Deportivo Armenio. ¿A qué hora?

Luego del empate en el clásico con San Martín, Brown de Adrogué sigue a un paso de la cima del torneo Clausura. Para no perder terreno en los primeros puestos, deberá volver a la victoria en otro complicado cruce frente a un rival directo.

En el marco de la 13° fecha, visitará hoy, sábado 13 de septiembre, a Deportivo Armenio. El encuentro se disputará desde las 15:30 hs y será arbitrado por Gastón Iglesias. La última vez que ambos equipos se cruzaron, igualaron 1-1 en el Apertura.

¿Cómo llegan?

El “Tricolor” viene de sumar un punto con el reciente 0-0 ante San Martín de Burzaco y alcanzó los 19 en el campeonato, quedando tercero y a cuatro del líder Midland. Tiene una racha de siete partidos sin derrotas (cuatro triunfos) y buscará estirarla para meterle presión al puntero.

Armenio, que igualó 1-1 con Argentino de Merlo en la fecha pasada, es el inmediato perseguidor de Brown: acumula 18 unidades y está cuarto. Pese a su buen andar, le cuesta imponerse de local y sólo ganó una de cinco presentaciones en su cancha en el torneo.