Bruno, el único browniano que quedó clasificado para las olimpiadas nacionales de matemáticas

Superó con éxito cinco instancias clasificatorias y ahora se prepara para la final en Córdoba. “Los números me parecen algo genial, son mi pasión”, reconoció el niño oriundo de Claypole a De Brown. Conocé más.

Bruno Drapal, de 11 años, fue seleccionado para participar en la instancia nacional de las Olimpiadas de Matemática “Ñandú”, que se realizarán en la provincia de Córdoba. El vecino de Claypole es el único representante de Almirante Brown en esta prestigiosa competencia académica, donde participarán estudiantes de todo el país.

Logro y orgullo

El pequeño superó con éxito las cinco instancias clasificatorias y ahora se prepara para la última, donde competirá en el nivel 1. La actividad comenzará este martes 21, en La Falda y se extenderá hasta el viernes 24, día de exposiciones y premiación.

Bruno viajará con su papá con un único objetivo: seguir creciendo en el mundo de los números. “Acá nos quedamos alentando junto a sus dos hermanos Ramiro y Ezequiel, su familia, amigos, compañeros y todo el equipo de Inmaculada Concepción”, aseguró Natalia, su mamá, en diálogo con www.deBrown.com.ar

Apasionado de esta ciencia desde la cuna, el pequeño vive la experiencia con entusiasmo y amor por aprender. “La matemática me parece algo genial. Es mi pasión y me gusta mucho. Se me hace fácil y desde que soy chico me sale bien. El año pasado, para los exámenes, me saqué puros dieces", contó el estudiante.

Según relata su familia, su interés por esta área es natural y llamó la atención de sus papás desde sus primeros años. “Cuando estaba en jardín, la bisabuela le regaló una guía T y se aprendió todos los números de colectivos y sus recorridos”, recordó su mamá entre risas.

Y agregó: “Le interesa mucho saber. Cualquier tema le da curiosidad y busca, pregunta, sabe países, banderas, tiene una memoria privilegiada. Ahora, en las olimpiadas sin ir más lejos, su logro es un montón porque en las primeras instancias tuvieron ayuda de un profe del cole, pero para clasificar eso no se pudo. Él solito lo consiguió, sin ir a particular, nada”.

¿Cómo son las Olimpiadas Ñandú?

El concurso está dirigido a jóvenes entre 10 y 18 años. La participación es individual y voluntaria. Abarca cinco instancias de pruebas que se desarrollan de marzo a noviembre: Colegial, Intercolegial, Zonal, Regional y Nacional. Estas rondas son eliminatorias.

“Tienen dos horas para resolver tres problemas que se complejizan a medida que pasan las instancias, los de 1º nivel se centran en contenidos referentes a numeración, perímetro y combinatoria. Se valoran el ingenio y la lógica, no solo el conocimiento matemático”, explicó la docente de Bruno, María Emilia González.