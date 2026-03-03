Nuevo servicio antirrábico en Zoonosis de Brown

Se trata de una sede de enfermería para personas mordidas. Funcionará en Don Orione. La información.

Fortaleciendo la prevención y el cuidado de la salud, desde este lunes se habilitó una nueva sede de enfermería para personas mordidas en Don Orione. Se brindará atención médica, evaluación clínica, curaciones y, en caso de ser necesario, la aplicación de la vacuna antirrábica.

¿Dónde es?

El servicio ya funciona en el Centro de Atención Primaria de la Salud N° 12 (CAPS), ubicado en avenida Eva Perón 750, esquina Carcarañá. El espacio atiende de lunes a viernes, de 8 a 13.30 hs.

Según informaron, los vecinos podrán acercarse al lugar con las líneas de colectivos 177, 160, 293, 505 y 318. Para más información, se encuentra disponible el número 4268-4911.

Por otra parte, el control y la observación de perros mordedores continuará realizándose en el Centro de Sanidad Animal y Zoonosis de Burzaco (Martín Fierro 33, esquina Monteverde). La atención es de lunes a viernes de 8 a 13 hs.

Desde la entidad brindaron además las siguientes recomendaciones ante una mordedura:

Primeros auxilios : lavar la herida inmediatamente con abundante agua y jabón.

: la inmediatamente con abundante Atención médica : acudir a un centro de salud para recibir asistencia profesional lo antes posible.

: acudir a un para recibir lo antes posible. Denuncia y seguimiento: dirigirse a Zoonosis Brown dentro de las 48 horas para la evaluación del tratamiento antirrábico y el control del animal, que debe permanecer en observación durante 10 días.

“La inmunización de los animales es la principal medida para evitar la rabia. Desde la Comuna llevamos adelante operativos de vacunación para perros y gatos a partir de los tres meses. Al mismo tiempo seguimos sumando servicios para cuidar a nuestros vecinos”, indicó Mariano Cascallares.

Toda esta semana

Hasta el 5 de marzo, Zoonosis Brown también desembarca en el Centro Social "El Gendarme", situado en Gral Brigadier Manuel Calderón 572 de Glew. Allí, realizará castraciones gratuitas. Será a partir de las 7.30 horas por orden de llegada y con el animal presente.