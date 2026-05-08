Vie, 08/05/2026 |
AÑO 13 - EDICIÓN Nº 2685
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
SOCIEDAD
viernes 8 de mayo de 2026

Burzaco: brindan ayuda profesional a quienes luchan contra consumos problemáticos


 Se trata de un servicio impulsado por la ONG Compromiso Ciudadano. La información.

La ONG Compromiso Ciudadano continúa llevando adelante el servicio de atención psicológica destinado a vecinos que luchan contra consumos problemáticos o situaciones de adicción. La asistencia está a cargo de profesionales de la salud mental.

¿Cómo participar?

Según informaron desde la entidad conducida por Mario Fuentes, el espacio funciona con el objetivo de brindar acompañamiento, orientación y una primera escucha a quienes necesiten ayuda.

Además del abordaje psicológico, el dispositivo trabaja en la prevención y promoción de herramientas de contención para personas que atraviesan distintas problemáticas vinculadas al consumo.

¿Cómo acceder?

Quienes necesiten atención o conozcan a alguien que requiera asistencia pueden solicitar cita comunicándose al 11-5044-2625.

ÚLTIMAS NOTAS
Compartir nota
Menu
close
Noticias de Brown | copyright 2023
debrown.web@gmail.com
Sitio creado por
menuarrow-left
error: Atención: ¡El contenido está protegido!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram