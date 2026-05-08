Burzaco: brindan ayuda profesional a quienes luchan contra consumos problemáticos

Se trata de un servicio impulsado por la ONG Compromiso Ciudadano. La información.

La ONG Compromiso Ciudadano continúa llevando adelante el servicio de atención psicológica destinado a vecinos que luchan contra consumos problemáticos o situaciones de adicción. La asistencia está a cargo de profesionales de la salud mental.

¿Cómo participar?

Según informaron desde la entidad conducida por Mario Fuentes, el espacio funciona con el objetivo de brindar acompañamiento, orientación y una primera escucha a quienes necesiten ayuda.

Además del abordaje psicológico, el dispositivo trabaja en la prevención y promoción de herramientas de contención para personas que atraviesan distintas problemáticas vinculadas al consumo.

¿Cómo acceder?

Quienes necesiten atención o conozcan a alguien que requiera asistencia pueden solicitar cita comunicándose al 11-5044-2625.