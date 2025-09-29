Burzaco: capturaron a un joven de 23 años acusado de asesinar a un vecino

El hecho ocurrió en Ministro Rivadavia. La víctima recibió un disparo en el cuello y murió un mes después. Los detalles.

Un joven de 23 años quedó detenido este sábado, 27 de septiembre, en el centro de Burzaco. Está acusado de matar a un vecino en el marco de una pelea ocurrida en mayo pasado.

¿Cómo fue?

La víctima, identificada como Alberto Alfonso Lisman, falleció en junio producto de las graves heridas. Había recibido un disparo en el cuello.

Según trascendió, la policía arrestó al implicado en el cruce de Carlos Pellegrini y Ricardo Rojas, a metros de la estación ferroviaria. Se encontraba en la puerta de un comercio y acompañado por una mujer.

Los investigadores lograron dar con el atacante en base a testimonios y al rastrillaje en distintas redes sociales. De este modo, lograron averiguar el paradero del sospechoso.

El hecho

Ocurrió el 7 de mayo, en la intersección de Francisco Narciso de Laprida y Francisco Trujillo, en Ministro Rivadavia. En medio de una pelea vecinal, Lisman fue atacado a disparos. Luego, el agresor se escapó y permaneció prófugo hasta el último fin de semana.

Ante ello, la víctima fue trasladada de urgencia a un centro asistencial, pero finalmente falleció el 4 de junio. La causa quedó caratulada como “Homicidio”. Interviene el Juzgado de Garantías N°8 de los tribunales de Lomas de Zamora.