Burzaco: se incendió el galpón de su casa y perdieron todas sus herramientas de trabajo

La rápida acción de vecinos y Bomberos evitó que las llamas se propagaran a las casas lindantes. “Es una tristeza porque todo se logró de a poquito y con mucho esfuerzo”, reconoció Thomas, uno de los damnificados. La ONG Compromiso Ciudadano colabora con la difusión del caso. Los detalles.

Una familia de Burzaco vive horas de mucha angustia. Se debe a que, en cuestión de minutos, se incendió el galpón de su casa y perdieron todas sus herramientas de trabajo. Ahora, necesitan la ayuda de la comunidad para volver a reconstruirse y salir adelante.

¿Qué pasó?

El fuego se desató el pasado sábado, 6 de diciembre, alrededor de las 20.40 hs. Tuvo como escenario una vivienda ubicada en el cruce de Alcorta y Terrero, de dicha localidad.

Todo comenzó cuando el padre del hogar se encontraba soldando y, sin notarlo, una chispa saltó hacia el galpón. Sin embargo, recién se percató de la situación al salir humo del lugar. “Justo había caído en un colchón que teníamos ahí adentro. Fue corriendo a sacarlo, pero ya se había propagado”, contó Thomas Sagredo, de 23 años, uno de los hijos, en diálogo con www.deBrown.com.ar.

Rápidamente, la familia y vecinos intentaron controlar las llamas hasta que arribaron Bomberos Voluntarios Almirante Brown. Mediante un operativo, evitaron que el fuego se propagara a la casa y a las viviendas linderas.

“Todo fue en el galpón donde teníamos principalmente las herramientas con las que trabaja mi papá porque él repara aires acondicionados, además de las de mi hermano que arregla motos. También había electrodomésticos, ropa y varias cosas de valor sentimental”, detalló.

Entre los artículos que se quemaron se encuentran una autógena, taladro, percutora, agujereadora, taladro, percutor, compresor, kit de tubo, motosierra, mazas, martillos y extractor de poleas.

“Es una tristeza porque todo lo que se perdió se logró con trabajo. Las herramientas las compraron de a poquito y con mucho esfuerzo”, confió a este medio. En este escenario, la ONG Compromiso Ciudadano, presidida por Mario Fuentes, colabora con la difusión del caso.

¿Cómo ayudar?

Para salir de esta situación y volver a ponerse de pie, la familia necesita de la ayuda de todos. “Quienes puedan cooperar con lo que fuese, como herramientas usadas o alguna donación para que puedan comprarlas nuevamente y en base a eso seguir trabajando”, aseguró el joven, quien vive en la casa junto a sus padres y sus cuatro hermanos.

Quienes deseen colaborar podrán contactarse vía WhatsApp al 11 2693 9360 (Thomas).