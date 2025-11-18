Feroz incendio en una casa de dos plantas en José Mármol

Bomberos Voluntarios desplegó un operativo en el lugar. ¿Qué pasó?

Un momento de gran tensión se vivió en las últimas horas en José Mármol. Se debe a que un voraz incendio consumió una casa en José Mármol. Ante esta situación, dos dotaciones de Bomberos Voluntarios trabajaron en el lugar.

¿Qué pasó?

El siniestro sucedió en una vivienda ubicada sobre la calle Santiago del Estero, entre Nother y Rosales. Si bien no trascendió el motivo que lo ocasionó, el fuego se originó en la planta baja y afectó también una parte del primer piso.

Debido a la intensidad, el cuerpo bomberil local se hizo presente en el lugar al ser alertados de la situación. En esa línea, trabajó para controlar y combatir el incendio, evitando que se propague.