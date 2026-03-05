Burzaco: secuestraron un camión que arrojaba residuos en el espacio público

Participaron del procedimiento la Policía Bonaerense e inspectores de la Comuna. Los detalles.

En el marco de un operativo, el Municipio secuestró un camión portavolquetes en momentos en que estaba arrojando basura en un predio de Burzaco. El vehículo fue trasladado a la comisaría.

¿Qué pasó?

Participaron del procedimiento la Policía Bonaerense e inspectores de la Comuna. Fuentes oficiales indicaron que, al camión, registrado en Lanús, se le labraron infracciones por carecer de la Habilitación de Carga de Residuos en Volquete y por no tener la Verificación Técnica Vehicular (VTV). Además de faltante de chapa patente.

Desde el Municipio advirtieron que vienen realizando numerosos operativos de limpieza, erradicación de microbasurales y colocando cartelería de “Prohibido arrojar Basura”. Sumado a las tareas de parquización y forestación con especies nativas generando nuevos espacios verdes.

En ese contexto, Mariano Cascallares solicitó “la colaboración para mantener las zonas limpias”, y aclaró que ”se encuentran atentos para intervenir ante hechos como estos que perjudican a todos”.

“Vamos a seguir trabajando muy fuerte para potenciar a Almirante Brown como pulmón verde de la Región. Para eso es fundamental que cuidemos cada espacio público evitando arrojar residuos donde no corresponde”, finalizó.