Buscan a un joven de Glew: “Pensamos que atraviesa un estado depresivo por no tener trabajo”

Así lo informó su sobrina María a De Brown. Fue visto por última vez el viernes pasado. No llevaba celular, DNI, billetera ni SUBE. Los detalles.

Un hombre de 33 años desapareció el pasado viernes, 29 de agosto, en Glew. Se trata de Marco Antonio Caniza. Su familia cree que podría estar atravesando un estado depresivo a causa de la falta de empleo. Es buscado intensamente.

Sin rastros

El browniano vive en barrio Parque Roma. Según las cámaras de seguridad de un vecino, salió por última vez de de su casa a las 22.30 hs. “Los amigos nos dijeron que todos los días a la noche hace una vuelta por la ruta 210 para despejarse y vuelve todo por atrás. Es algo que no sabíamos”, contó su sobrina María, en diálogo con www.deBrown.com.ar.

Y agregó: “Su hermana piensa que tiene como un estado depresivo porque estaba sin trabajar hace rato. Se la pasaba todo el día encerrado en su casa y cada vez que salía avisaba a mi mamá porque viven en el mismo terreno. Esta vez no lo hizo”.

María asegura que su tío es una “persona muy tranquila” y que es la “primera vez que viven una situación de este tipo”. “No sale a bailar, no toma, no fuma. No entendemos que pasó, se nos hace todo muy raro. No hay rastros de nada. Fuimos nosotros a los hospitales a preguntar, tampoco está ni hay nadie como NN", admitió.

¿Cómo ayudar?

Marco es de contextura delgada, tez blanca y mide alrededor de 1.65 mts. Su familia no sabe la vestimenta que tenía al momento de marcharse. “No se puede ver bien la ropa porque al ser de noche no se ve bien en las cámaras, además hay justo un poste que obstaculiza la visión”, reconoció a este medio.

La denuncia fue radicada en la Comisaría N°7 de Almirante Brown. “No llevó celular, DNI, billetera ni tampoco SUBE. Solo sabemos que le falta de entre sus cosas una mochila gris oscura, gris topo”, sostuvo.

Quienes tengan información sobre el paradero del browniano se podrán comunicar con la familia al 11 2173 1119 (María) o 11 3621 6134 (Raquel).