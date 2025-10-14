Buscan al líder y a los integrantes de una banda narco que operaba en Brown y la Región

Recientemente capturaron al cabecilla de otra organización con la que disputaban territorio. Fue tras 19 allanamientos simultáneos que se llevaron adelante en el distrito. Los detalles.

Por una disputa entre bandas narcocriminales que se desarrolló en Almirante Brown y la Región, el líder de uno de los grupos criminales fue recientemente capturado. Ahora, la Justicia dictó una orden de detención para el cabecilla de la otra y de sus principales integrantes.

¿Qué pasó?

Todo comenzó con la investigación de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFI) N° 2 Descentralizada del distrito por el homicidio de Jorge Adrián Olivera. Este ocurrió en el segundo mes del año pasado.

De esta manera, descubrieron patrones similares en otros ataques que establecieron una conexión entre las dos bandas. Ambos lados lucharon de forma violenta por el control de la venta de drogas en Adrogué, Burzaco, Glew, Llavallol, Longchamps y Malvinas Argentinas.

Las detenciones

Ante este panorama, la UFI N°2 del distrito ordenó 19 allanamientos simultáneos en Burzaco, Glew, Llavallol, Longchamps y Malvinas Argentinas. De esta manera, la Policía Federal aprehendió a una decena de personas, entre los cuales estaba “Carita”, el líder de una de las bandas.

En esa línea, los efectivos secuestraron 3,5 kilos de marihuana, 178 municiones de distintas armas, 20 celulares y autopartes de diferentes marcas y modelos sin numeración registral valuadas en $10 millones.

Ahora, la unidad descentralizada dictó órdenes de detención para Kevin Henderson Valderrama Acosta- conocido como “El Peruano Marvin”-, el cabecilla de la otra organización narcocriminal, y sus cuatro lugartenientes.