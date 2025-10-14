Un vecino denunció que sufrió un brutal ataque en medio de una discusión de tránsito en Adrogué

La víctima es Carlos Villagra, de 49 años. Presenta múltiples fracturas en el rostro. “Tiene una recuperación muy larga y dolorosa. Él es el sustento de la familia”, contó su hija Irina a De Brown.

Un vecino de Rafael Calzada denunció haber ser víctima de una brutal agresión en medio de una discusión de tránsito. Producto del ataque, sufrió cuatro fracturas en el rostro y necesita operarse de urgencia. Hasta el momento, no hay detenidos por el hecho.

¿Qué pasó?

La escena se registró el viernes 3 de octubre, alrededor de las 17:30 hs, en Adrogué. Carlos Villagra, de 49 años, relató que fue golpeado salvajemente por otro conductor.

“Él menciona que mi papá lo quiso encerrar cuando realmente estaba andando por la vía lenta y esquivó un auto estacionado. La camioneta venía por el otro carril más atrás dando lugar a poder realizar esa maniobra. Luego, sin que mi papá se diera cuenta, lo siguió hasta la calle Mariano Di María, lo cruzó impidiendo el paso, atinó a bajarse y se le acercó”, contó su hija Irina, en diálogo con www.deBrown.com.ar

En ese marco, ambos protagonizaron una discusión, donde el agresor lo habría primero amenazado. “Le dijo 'ya sé dónde vivís. Voy a mi casa a buscar un revólver y te pego tres tiros. Tengo un cuchillo en el auto, te voy a acuchillar todo", resaltaron.

Acto siguiente, la joven relató que Carlos intentó irse del lugar, pero que el denunciado volvió a buscarlo y lo golpeó. “Le ocasionó cuatro fracturas de órbita maxilar y de mandíbula izquierda y derecha, con la necesidad de una cirugía de urgencia, la cual demanda $5.142.000 únicamente en prótesis”, aseguró.

Video clave

Parte de la secuencia quedó grabada en una cámara de seguridad de la zona. Allí se puede ver cómo circulaba Carlos en su Renault Kangoo gris. Detrás, era seguido por el otro conductor involucrado en su camioneta blanca. Se trataría de una Parner o una Berlingo.

Minutos más tarde, el video capta en audio la acalorada discusión que mantuvieron. Pese a este registro fílmico, en las imágenes no se puede apreciar la patente.

Estado de salud

“Tiene una recuperación muy larga y dolorosa ya que después de la operación queda inmovilizada su mandíbula, se estima que unos 30 días a 3 meses. Él es el sustento de la familia y no va a poder trabajar”, subrayó su hija a este medio.

Este lunes, el vecino tuvo que ser internado ya que su cuadro se complicó al tener diabetes. “Tienen que controlar y bajar su glucosa porque si la tiene alta no lo pueden operar. Está sin la capacidad de comer si no es en estado líquido y muy dolorido”, explicó a este medio.



La denuncia

Fue radicada en la Comisaría de Adrogué. “El atacante no está detenido por que no sabemos quién es, lo agredió, se fugó y no hay cámaras que logren captar la patente”, aseguró Irina.