Buscando crear un mapa productivo local, realizarán el Censo Industrial de Almirante Brown

Lo impulsará la UNaB y la Comuna. Se recabará información estratégica para el diseño de políticas públicas basadas en evidencia y promover la vinculación entre empresas. Los detalles.

La Universidad Nacional Guillermo Brown (UNaB) anunció, junto al Municipio, el lanzamiento del Censo Industrial de Almirante Brown. Se trata de un operativo territorial clave, orientado a relevar información actualizada sobre las empresas del distrito. Se buscará así consolidar un diagnóstico preciso de la estructura productiva local.

Durante los primeros meses del 2026, los equipos de censistas de la institución educativa comenzarán a visitar los establecimientos industriales luego de haber realizado las tareas previas de contacto.

El relevamiento

Cuenta con el acompañamiento estratégico del Gobierno bonaerense y el Consejo Federal de Inversiones (CFI). También de la Unión Industrial de Almirante Brown (UIAB) y la Comisión Mixta del Sector Industrial Planificado.

El objetivo central trasciende lo estadístico. La iniciativa busca relevar los datos para producir la información necesaria para potenciar el trabajo de las industrias locales.

El censo, impulsado por la Secretaría de Extensión, permitirá conocer más en detalle las cadenas de valor, promover la compra local y facilitar la sustitución de importaciones mediante la generación de negocios entre pares dentro del distrito.

Según detallaron desde la UNaB, contar con un mapa productivo actualizado es el primer paso para diseñar políticas públicas de innovación y promoción industrial a medida de las necesidades reales del sector.

En este marco, garantizaron que la participación es simple, segura y rápida. Toda la información brindada será tratada con fines exclusivamente estadísticos bajo estrictos estándares de confidencialidad.

Para más información o consultas sobre el operativo, las empresas pueden contactarse a: censo.industrial@unab.edu.ar