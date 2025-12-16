Mar, 16/12/2025 |
AÑO 12 - EDICIÓN Nº 2542
martes 16 de diciembre de 2025

Semillero de profesionales: 72 nuevos egresados de la UNaB recibieron su título universitario


Acompañaron la ceremonia Mariano Cascallares y el intendente interino Juan Fabiani. Todos los detalles.

En un emotivo acto, 72 estudiantes recibieron su título universitario en la Universidad Nacional Guillermo Brown (UNaB). Fueron al completar sus estudios en diferentes tecnicaturas y licenciaturas.

 

¿Cómo fue?

Se desarrolló en el campus de la casa de altos estudios, ubicado en Blas Parera 132. Fue en el marco de la IX y X Jornada de Colación de Grado. Acompañaron la ceremonia Mariano Cascallares; el intendente interino Juan Fabiani, y autoridades de la institución educativa.

En esta oportunidad, egresaron 27 estudiantes de las Tecnicaturas Universitarias en Acompañante Terapéutico; dos de Automatización y Control, y ocho de Gestión de las Organizaciones. Además, finalizaron sus estudios 17 alumnos de Comunicación Digital; cuatro de Logística y Transporte, y uno de Programación.

También cuatro de la Licenciatura en Administración; uno de Ciencia de Datos; cinco de Enseñanza de la Matemática; siete de Logística y Transporte, y tres de Diseño y Desarrollo de Producto.

“Es una alegría enorme seguir acompañando el crecimiento de nuestra querida UNaB y ver cómo cada año más vecinos alcanzan su sueño de convertirse en profesionales”, destacó Cascallares, quien apuntó que, del total, 56 graduados son primera generación de universitarios en sus familias.

La primera colación de la institución se llevó a cabo en marzo de 2023, cuando quince estudiantes recibieron su diploma al Ciclo de Complementación Curricular para la Licenciatura en Enseñanza de la Matemática y a la Tecnicatura en Gestión de las Organizaciones.

 

Los presentes

En representación de la Comuna, acompañaron el acto la jefa de Gabinete Municipal, Paula Eichel, y el secretario de Educación, Ciencia y Tecnología del Municipio, Sergio Pianciola; además de secretarios, docentes y estudiantes.

