Mar, 14/04/2026 |
AÑO 13 - EDICIÓN Nº 2661
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
POLÍTICA
lunes 13 de abril de 2026

Lanzaron nuevos cursos en Burzaco, Malvinas Argentinas, Don Orione y Mármol


Entre la oferta se encuentra masajes, yoga, velas y jabones artesanales. Conocé como anotarte.

Con el objetivo de brindar herramientas de capacitación, promover el bienestar y generar nuevas oportunidades, se encuentra abierta la inscripción para los nuevos cursos y talleres gratuitos. Estos se dictarán en los Centros Integradores Comunitarios (CIC) de Burzaco, Malvinas Argentinas, Don Orione y José Mármol.

 

¿Cuál es la oferta?

En el CIC de Burzaco (Alsina esquina Martín Fierro)

  • Técnica de Masaje 1: comenzará el 14 de abril y contará con dos turnos: por la mañana, de 10.30 a 12.30 hs, y por la tarde, de 13 a 15 hs. La inscripción se realizará del 7 al 11 de este mes y la cursada tendrá una duración de dos meses.
  • Lengua de Señas Nivel 1: iniciará el miércoles 22, con clases de 30 a 18 hs. Tendrá una extensión de cuatro meses.

 

CIC de Don Orione (avenida Eva Perón y Río Carcarañá)

  • Yoga: comenzarán el 14 de abril y se dictarán los martes de 10 a 11 hs.

 

CIC de Malvinas Argentinas (Pasteur esquina Lapacho)

  • Taller de Velas II: la cursada se desarrollará los martes de 10 a 12 hs, también a partir del 14, con una duración de un mes.
  • Jabones Artesanales: comenzará el 15 de abril y se llevará adelante los miércoles de 10 a 12 hs.

 

CIC de José Mármol (Frías 4196 esquina San Luis)

  • Teatro Infantil: las clases arrancarán el 15. Se dictarán los miércoles de 15.30 a 17 hs. La duración será de un cuatrimestre.

¿Cómo anotarse?

Los interesados podrán acercarse de manera presencial, de lunes a viernes de 9 a 14 hs, a cada uno de los centros. Habrá que presentar DNI y fotocopia para concretar la inscripción. Los cupos son limitados.

Invitamos a nuestros vecinos a sumarse a estas propuestas que promueven el aprendizaje”, indicó Mariano Cascallares.

ÚLTIMAS NOTAS
Compartir nota
Menu
close
Noticias de Brown | copyright 2023
debrown.web@gmail.com
Sitio creado por
menuarrow-left
error: Atención: ¡El contenido está protegido!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram