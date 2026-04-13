Lanzaron nuevos cursos en Burzaco, Malvinas Argentinas, Don Orione y Mármol

Entre la oferta se encuentra masajes, yoga, velas y jabones artesanales. Conocé como anotarte.
Con el objetivo de brindar herramientas de capacitación, promover el bienestar y generar nuevas oportunidades, se encuentra abierta la inscripción para los nuevos cursos y talleres gratuitos. Estos se dictarán en los Centros Integradores Comunitarios (CIC) de Burzaco, Malvinas Argentinas, Don Orione y José Mármol.
En el CIC de Burzaco (Alsina esquina Martín Fierro)
CIC de Don Orione (avenida Eva Perón y Río Carcarañá)
CIC de Malvinas Argentinas (Pasteur esquina Lapacho)
CIC de José Mármol (Frías 4196 esquina San Luis)
Los interesados podrán acercarse de manera presencial, de lunes a viernes de 9 a 14 hs, a cada uno de los centros. Habrá que presentar DNI y fotocopia para concretar la inscripción. Los cupos son limitados.
“Invitamos a nuestros vecinos a sumarse a estas propuestas que promueven el aprendizaje”, indicó Mariano Cascallares.
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— Noticias De Brown (@debrownweb) April 9, 2026