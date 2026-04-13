Lanzaron nuevos cursos en Burzaco, Malvinas Argentinas, Don Orione y Mármol

Entre la oferta se encuentra masajes, yoga, velas y jabones artesanales. Conocé como anotarte.

Con el objetivo de brindar herramientas de capacitación, promover el bienestar y generar nuevas oportunidades, se encuentra abierta la inscripción para los nuevos cursos y talleres gratuitos. Estos se dictarán en los Centros Integradores Comunitarios (CIC) de Burzaco, Malvinas Argentinas, Don Orione y José Mármol.

¿Cuál es la oferta?

En el CIC de Burzaco (Alsina esquina Martín Fierro)

Técnica de Masaje 1: comenzará el 14 de abril y contará con dos turnos : por la mañana, de 10.30 a 12.30 hs , y por la tarde , de 13 a 15 hs. La inscripción se realizará del 7 al 11 de este mes y la cursada tendrá una duración de dos meses.

comenzará el y contará con : por la , y por la , de La se realizará del y la tendrá una duración de Lengua de Señas Nivel 1: iniciará el miércoles 22, con clases de 30 a 18 hs. Tendrá una extensión de cuatro meses.

CIC de Don Orione (avenida Eva Perón y Río Carcarañá)

Yoga: comenzarán el 14 de abril y se dictarán los martes de 10 a 11 hs.

CIC de Malvinas Argentinas (Pasteur esquina Lapacho)

Taller de Velas II : la cursada se desarrollará los martes de 10 a 12 hs , también a partir del 14 , con una duración de un mes.

: la cursada se desarrollará los , también a partir del , con una Jabones Artesanales: comenzará el 15 de abril y se llevará adelante los miércoles de 10 a 12 hs.

CIC de José Mármol (Frías 4196 esquina San Luis)

Teatro Infantil: las clases arrancarán el 15. Se dictarán los miércoles de 15.30 a 17 hs. La duración será de un cuatrimestre.

¿Cómo anotarse?

Los interesados podrán acercarse de manera presencial, de lunes a viernes de 9 a 14 hs, a cada uno de los centros. Habrá que presentar DNI y fotocopia para concretar la inscripción. Los cupos son limitados.

“Invitamos a nuestros vecinos a sumarse a estas propuestas que promueven el aprendizaje”, indicó Mariano Cascallares.