“Cabaret”, el gran éxito de Broadway, se presentará en Adrogué

Lo interpretarán artistas locales. ¿Cuándo y dónde será?

El recordado musical “Cabaret” vuelve a presentarse en los escenarios de Adrogué. Uno de los espectáculos más populares de Broadway, ahora podrá volver a ser disfrutado por los brownianos. La entrada será libre y gratuita.

¿Cuándo y dónde?

La obra será el próximo viernes, 10 de octubre, a las 21.30 hs. Se llevará adelante la Casa de la Cultura, ubicada en Esteban Adrogué 1224, en pleno casco céntrico de la localidad.

Según detallaron en redes sociales, el espectáculo estará a cargo del Cuerpo Estable de Comedia Musical del ICAB y estará bajo la dirección general de Daniel Vitaller.

Sobre “Cabaret”

La historia se sitúa en Berlín, en los inicios de los años 30, en el marco de la época Nazi. En este panorama, se encuentra el Kit Kat Club, un pub nocturno donde el público acude para olvidar el afuera y disfrutar de la vida.

La trama se centra en el boliche y en la relación entre su estrella principal, la cantante inglesa Sally Bowles, y el escritor estadounidense Cliff Bradshaw, quien llega a la ciudad en busca de inspiración para su novela. En 1972, “Cabaret” fue llevado a la pantalla grande bajo la dirección de Bob Fosse, con una memorable interpretación de Liza Minelli.