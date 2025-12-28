Calendario 2026: habrá tres nuevos días no laborables

Las fechas fueron elegidas para generar fines de semana extralargos y fomentar el turismo. ¿Cuáles son?

Antes de finalizar el año, el Gobierno Nacional difundió los tres feriados no laborables para 2026. Los mismos buscan promover la actividad turística. La medida ya fue publicada en el Boletín Oficial.

¿Cuáles son?

En este marco, se estableció que el lunes 23 de marzo, el viernes 10 de julio y el lunes 7 de diciembre sean agregados como días no laborables adicionales. Estos se suman a los feriados ya previstos.

Las fechas mencionadas fueron elegidas para generar fines de semana extralargos, ya que serán cuatro días consecutivos de descanso. De este modo, el calendario oficial 2026 quedará establecido de la siguiente manera:

Enero

Jueves 1: Año Nuevo (feriado inamovible).

Febrero

Lunes 16 y martes 17: Carnaval (feriados inamovibles).

Marzo

Lunes 23: día no laborable con fines turísticos .

día no laborable con fines turísticos Martes 24: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia (feriado inamovible).

Abril

Jueves 2: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (feriado inamovible) que este año coincidirá con el Jueves Santo (día no laborable).

Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (feriado inamovible) que este año coincidirá con el Jueves Santo (día no laborable). Viernes 3: Viernes Santo (inamovible).

Mayo

Viernes 1: Día del Trabajador (feriado inamovible).

Día del Trabajador (feriado inamovible). Lunes 25: Día de la Revolución de Mayo (inamovible).

Junio

Lunes 15: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (se conmemora el 17, pero se trata de un feriado trasladable ).

Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (se conmemora el 17, pero se trata de un feriado trasladable Sábado 20: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano (inamovible).

Julio

Jueves 9: Día de la Independencia (feriado inamovible).

Día de la Independencia (feriado inamovible). Viernes 10: día no laborable con fines turísticos.

Agosto

Lunes 17: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (es considerado un feriado trasladable, pero no se modificaría la fecha este año).

Octubre

Lunes 12: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable, que este año permanecería sin modificaciones al ser un lunes).

Noviembre

Lunes 23: Día de la Soberanía Nacional (la fecha original es el 20, pero se confirmó el traspaso para que haya un fin de semana largo).

Diciembre

Lunes 7: día no laborable con fines turísticos.

día no laborable con fines turísticos. Martes 8: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible).

Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible). Viernes 25: Navidad (inamovible).