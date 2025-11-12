Calzada: chocó un colectivo de la línea 266 y una camioneta

El vehículo de menor porte terminó incrustado contra un poste. Se desplegó un importante operativo en la zona. Los detalles.

Un brutal choque se vivió en las últimas horas en Rafael Calzada. Tuvo como protagonistas a un colectivo de la línea 266 y una camioneta de reparto de encomiendas. Se reportó un herido.

¿Cómo fue?

El siniestro ocurrió este martes a plena luz del día. Fue en el cruce de avenida República Argentina y Dardo Rocha. A raíz del fuerte impacto, el conductor del vehículo de menor porte sufrió lesiones leves y debió ser asistido en el lugar.

Si bien el colectivo del ramal 4 registró daños materiales en su frente, la camioneta fue la mayor perjudicada. Es que al chocar se estrelló contra un poste de tendido eléctrico y sufrió la destrucción de toda su trompa.

Como es habitual en este tipo de casos, se desplegó un operativo de auxilio y prevención en la zona. Lo encabezaron Bomberos Voluntarios Almirante Brown y personal de ambulancias pertenecientes al distrito. Además, efectivos policiales de la jurisdicción colaboraron en las tareas de apoyo.