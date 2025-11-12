Mié, 12/11/2025 |
AÑO 12 - EDICIÓN Nº 2508
SOCIEDAD
miércoles 12 de noviembre de 2025

Calzada: chocó un colectivo de la línea 266 y una camioneta


El vehículo de menor porte terminó incrustado contra un poste. Se desplegó un importante operativo en la zona. Los detalles.

Imágenes: Bomberos Voluntarios Almirante Brown

Un brutal choque se vivió en las últimas horas en Rafael Calzada. Tuvo como protagonistas a un colectivo de la línea 266 y una camioneta de reparto de encomiendas. Se reportó un herido.

 

¿Cómo fue?

El siniestro ocurrió este martes a plena luz del día. Fue en el cruce de avenida República Argentina y Dardo Rocha. A raíz del fuerte impacto, el conductor del vehículo de menor porte sufrió lesiones leves y debió ser asistido en el lugar.

Si bien el colectivo del ramal 4 registró daños materiales en su frente, la camioneta fue la mayor perjudicada. Es que al chocar se estrelló contra un poste de tendido eléctrico y sufrió la destrucción de toda su trompa.

Como es habitual en este tipo de casos, se desplegó un operativo de auxilio y prevención en la zona. Lo encabezaron Bomberos Voluntarios Almirante Brown y personal de ambulancias pertenecientes al distrito. Además, efectivos policiales de la jurisdicción colaboraron en las tareas de apoyo.

