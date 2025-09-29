Una mujer herida tras chocar dos autos en Longhamps

Se desplegó un operativo de auxilio en la zona. ¿Cómo fue?

Otro brutal choque entre dos autos se vivió en las últimas horas en Longchamps. A raíz del impacto, una mujer resultó con lesiones de diferente gravedad y fue derivada a un centro asistencial. Afortunadamente, no se registraron víctimas fatales.

¿Qué pasó?

Sucedió este domingo, 28 de septiembre, en la intersección de la avenida Hipólito Yrigoyen y Carlos Diehl. Ambos rodados involucrados registraron serios daños materiales, principalmente en la parte delantera. Por el momento, no trascendieron las causas que ocasionaron el siniestro.

Como sucede en estos casos, Bomberos Voluntarios Almirante Brown desplegó tareas de auxilio y prevención en el lugar. Además, intervino personal del servicio de ambulancias municipal, quién asistió a la víctima. También Defensa Civil y policía de la jurisdicción.