Cáncer de mama: realizaron una jornada con actividades preventivas y controles médicos

El intendente Mariano Cascallares estuvo presente en la iniciativa desarrollada en el Parque Saludable Dr. Ramón Carrillo. La información.

Almirante Brown llevó adelante una jornada de prevención y concientización sobre el cáncer de mama. Durante la misma, cientos de vecinas se acercaron para sumarse a las actividades y controles médicos gratuitos.

¿Cómo fue?

La iniciativa se realizó en el Parque Saludable Dr. Ramón Carrillo, ubicado en Erezcano 1830, justo en el límite entre Burzaco, Rafael Calzada y Adrogué. Contó con la presencia del intendente Mariano Cascallares.

En la jornada, los profesionales de la salud ofrecieron charlas informativas sobre prevención, detección temprana y tratamiento del cáncer de mama. Además, las vecinas realizaron consultas médicas, asistieron a talleres y clases de yoga y disfrutaron de caminatas.

“En el marco de las actividades por Octubre Rosa, participamos de una importante jornada de prevención y concientización del cáncer de mama con numerosas actividades. Entre ellas, controles mamarios, caminatas, yoga y charlas”, sostuvo Cascallares.

En este sentido, el jefe comunal agradeció a las distintas áreas del Municipio que participaron de la iniciativa. “La prevención, los controles periódicos y perder el miedo son las principales herramientas para detectar esta enfermedad a tiempo”, continuó.

Octubre Rosa

En Argentina, el cáncer de mama es el tipo de tumor más frecuente entre las mujeres. Principalmente, afecta a mayores de 50 años y a quienes tienen antecedentes familiares. Con esta actividad, el Municipio promovió la detección temprana y el acompañamiento integral, reafirmando su compromiso con la salud pública y el bienestar de la comunidad.

La iniciativa se llevó a cabo a partir de la articulación entre las secretarías de Salud y de Desarrollo, Seguridad Social y DD.HH. de la Comuna, junto con el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires y los hospitales Lucio Meléndez y Arturo Oñativia.