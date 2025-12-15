Lun, 15/12/2025 |
AÑO 12 - EDICIÓN Nº 2541
lunes 15 de diciembre de 2025

Capturaron al acusado de apuñalar a su novia y herir a su hija en Solano: estaba oculto en Chaco


Está acusado por los delitos de “Tentativa de homicidio agravado por el vínculo” y “Tentativa de femicidio”. ¿Cómo fue?

Foto del acusado (fue pixelada por restricción judicial)/foto de las víctimas

Tras permanecer prófugo durante casi una semana, Agustín Ramos, el joven acusado de apuñalar a su novia y cortarle la cara a su beba en San Francisco Solano, quedó detenido. La Policía lo encontró en Chaco.

 

La investigación

Según trascendió, el agresor se encontraba oculto en una casa de la ciudad Machagai. Tenía planeado escapar hacia otro punto de la Provincia. Sin embargo, los oficiales lo sorprendieron antes de que se huyera.

Logaron rastrearlo por medio de tareas de análisis y seguimiento en redes sociales y en el celular. Sumado a la información que obtuvieron de manera encubierta en su entorno familiar.

El joven de 24 años está acusado por los delitos de “Tentativa de homicidio agravado por el vínculo” y “Tentativa de femicidio”. Ya se ordenó su traslado a la provincia de Buenos Aires.

 

El caso

Su novia de 22 años relató que el agresor apuñaló a ella y su hija repentinamente el pasado sábado, 6 de diciembre. Fue en la casa que compartían, ubicada en Dardo Rocha al 6300, de dicha localidad.

“Estábamos los tres acostados mirando una película. De repente, sin ningún motivo, él se subió arriba mío. Me empezó a ahorcar, me pegó piñas en la cara y agarró un cuchillo que estaba en la mesa de luz. Me tiró puñaladas en la cara”, describió en su cuenta de Instagram.

La joven agregó que el denunciado hirió a su mamá e intentó pegarle a su papá, pero él lo esquivó y le pegó. Además, la beba de ambos sufrió un corte en uno de los pómulos y debió recibir siete puntos de sutura. La mujer, por su parte, presentaba heridas en el cuello, pecho y los labios.

