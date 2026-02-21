Sáb, 21/02/2026 |
AÑO 13 - EDICIÓN Nº 2609
CULTURA
sábado 21 de febrero de 2026

Carnaval, cine a $4000 y Granja Nocturna, las grilla de este finde en Brown


Conocé todas las opciones para disfrutar en el distrito.

Comienza a llegar a su fin febrero y el inicio de clases está cada vez más cerca. Pese a ello, Almirante Brown volvió a lanzar una gran grilla de actividades para planificar el finde a lo grande. La agenda cultural incluirá propuestas gratuitas para disfrutar con amigos o en familia en distintos puntos del distrito.

 

¿Cuáles son?

  • Sábado 21

 Carnavales

Los festejos llegan a partir de las 19 hs, a las calles Guatambú y Retiro, en Malvinas Argentinas. Allí, se espera una masiva concurrencia de público con ingreso libre y gratuito.

Las murgas y comparsas que desfilarán serán:

  • “Los ángeles de la noche”
  • “La nueva generación”
  • “GRES, amor do samba”
  • “Los Dementes de la Loma”

 

“Granja Nocturna” en Ministro Rivadavia.

La cita es en el predio ubicado en Juan B. Justo 1000, de 12 a 21 hs. Se instalará la feria de productores rurales y un circuito de viveros con plantas, flores, aromáticas, arbustivas, insumos de vivero, alfarería y venta directa, además de un sector gastronómico.

Asimismo, habrá un stand institucional con charlas y recorridos guiados. Se sumarán las siguientes actividades:

  • 16 hs: visita guiada al Parque Astronómico
  • 17 hs: charla titulada “Volvemos a la Luna”
  • 18 y las 20 hs: “Brown mira al cielo”
  • 30 a 20.30 hs: visitas nocturnas guiadas
  • 30 hs: se proyectará el documental “Semillas: ¿bien común o propiedad corporativa?

 

Fiesta del Cine

Durante todo el finde, Cinema Adrogué (Avenida Hipólito Yrigoyen 13298) ofrecerá entradas a solo $4.000, tanto para las proyecciones en 2D como en 3D. La iniciativa se replicará también en distintas salas del país. Incluirá precios especiales en combos del Candy.

 

  • Domingo 22

Visita a Castelforte

El castillo de Adrogué, ubicado en Rosales 1521, abrirá sus puertas por primera vez en el año. Desde las 16 hs, quienes asistan podrán recorrer sus túneles y museo.

El ingreso será por orden de llegada. La actividad tendrá un bono contribución de $5000 por persona, el cual se destinará al sostenimiento del lugar.

 

Carnaval

El cierre de esta celebración popular será en la plaza Eva Perón de Ministro Rivadavia (Muesca y Acosta). Desde las 19 hs, las murgas que participarán serán:

  • “La reciclada”
  • “Comparsa Murga Al Borde”
  • “La esmeralda”
  • “Centro muga Los Dementes de la Loma”.

 

Sigue la “Granja Nocturna”

Será de 12 a 21 hs y se repetirá la misma grilla de actividades mencionada. Se sumará a la propuesta un fogón de cierre, a las 20 hs.

 

Fiesta del Cine

Continuará este domingo y se extenderá la promoción hasta el miércoles 25 de febrero.

 

