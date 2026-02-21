Carnaval, cine a $4000 y Granja Nocturna, las grilla de este finde en Brown

Conocé todas las opciones para disfrutar en el distrito.

Comienza a llegar a su fin febrero y el inicio de clases está cada vez más cerca. Pese a ello, Almirante Brown volvió a lanzar una gran grilla de actividades para planificar el finde a lo grande. La agenda cultural incluirá propuestas gratuitas para disfrutar con amigos o en familia en distintos puntos del distrito.

¿Cuáles son?

Sábado 21

Carnavales

Los festejos llegan a partir de las 19 hs, a las calles Guatambú y Retiro, en Malvinas Argentinas. Allí, se espera una masiva concurrencia de público con ingreso libre y gratuito.

Las murgas y comparsas que desfilarán serán:

“Los ángeles de la noche”

“La nueva generación”

“GRES, amor do samba”

“Los Dementes de la Loma”

“Granja Nocturna” en Ministro Rivadavia.

La cita es en el predio ubicado en Juan B. Justo 1000, de 12 a 21 hs. Se instalará la feria de productores rurales y un circuito de viveros con plantas, flores, aromáticas, arbustivas, insumos de vivero, alfarería y venta directa, además de un sector gastronómico.

Asimismo, habrá un stand institucional con charlas y recorridos guiados. Se sumarán las siguientes actividades:

16 hs: visita guiada al Parque Astronómico

17 hs: charla titulada “Volvemos a la Luna”

18 y las 20 hs: “Brown mira al cielo”

30 a 20.30 hs: visitas nocturnas guiadas

30 hs: se proyectará el documental “Semillas: ¿bien común o propiedad corporativa?

Fiesta del Cine

Durante todo el finde, Cinema Adrogué (Avenida Hipólito Yrigoyen 13298) ofrecerá entradas a solo $4.000, tanto para las proyecciones en 2D como en 3D. La iniciativa se replicará también en distintas salas del país. Incluirá precios especiales en combos del Candy.

Domingo 22

Visita a Castelforte

El castillo de Adrogué, ubicado en Rosales 1521, abrirá sus puertas por primera vez en el año. Desde las 16 hs, quienes asistan podrán recorrer sus túneles y museo.

El ingreso será por orden de llegada. La actividad tendrá un bono contribución de $5000 por persona, el cual se destinará al sostenimiento del lugar.

Carnaval

El cierre de esta celebración popular será en la plaza Eva Perón de Ministro Rivadavia (Muesca y Acosta). Desde las 19 hs, las murgas que participarán serán:

“La reciclada”

“Comparsa Murga Al Borde”

“La esmeralda”

“Centro muga Los Dementes de la Loma”.

Sigue la “Granja Nocturna”

Será de 12 a 21 hs y se repetirá la misma grilla de actividades mencionada. Se sumará a la propuesta un fogón de cierre, a las 20 hs.

Fiesta del Cine

Continuará este domingo y se extenderá la promoción hasta el miércoles 25 de febrero.