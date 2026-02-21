Carnaval, cine a $4000 y Granja Nocturna, las grilla de este finde en Brown

Conocé todas las opciones para disfrutar en el distrito.
Comienza a llegar a su fin febrero y el inicio de clases está cada vez más cerca. Pese a ello, Almirante Brown volvió a lanzar una gran grilla de actividades para planificar el finde a lo grande. La agenda cultural incluirá propuestas gratuitas para disfrutar con amigos o en familia en distintos puntos del distrito.
¿Cuáles son?
Los festejos llegan a partir de las 19 hs, a las calles Guatambú y Retiro, en Malvinas Argentinas. Allí, se espera una masiva concurrencia de público con ingreso libre y gratuito.
Las murgas y comparsas que desfilarán serán:
La cita es en el predio ubicado en Juan B. Justo 1000, de 12 a 21 hs. Se instalará la feria de productores rurales y un circuito de viveros con plantas, flores, aromáticas, arbustivas, insumos de vivero, alfarería y venta directa, además de un sector gastronómico.
Asimismo, habrá un stand institucional con charlas y recorridos guiados. Se sumarán las siguientes actividades:
Durante todo el finde, Cinema Adrogué (Avenida Hipólito Yrigoyen 13298) ofrecerá entradas a solo $4.000, tanto para las proyecciones en 2D como en 3D. La iniciativa se replicará también en distintas salas del país. Incluirá precios especiales en combos del Candy.
Visita a Castelforte
El castillo de Adrogué, ubicado en Rosales 1521, abrirá sus puertas por primera vez en el año. Desde las 16 hs, quienes asistan podrán recorrer sus túneles y museo.
El ingreso será por orden de llegada. La actividad tendrá un bono contribución de $5000 por persona, el cual se destinará al sostenimiento del lugar.
El cierre de esta celebración popular será en la plaza Eva Perón de Ministro Rivadavia (Muesca y Acosta). Desde las 19 hs, las murgas que participarán serán:
Será de 12 a 21 hs y se repetirá la misma grilla de actividades mencionada. Se sumará a la propuesta un fogón de cierre, a las 20 hs.
Continuará este domingo y se extenderá la promoción hasta el miércoles 25 de febrero.
🍰Meriendas a $10.000 en Brown: será durante febrero y en comercios adheridos👇 #Meriendashttps://t.co/Kn3Gtsek2p
— Noticias De Brown (@debrownweb) February 20, 2026