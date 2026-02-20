Meriendas a $10.000 en Brown: será durante febrero y en comercios adheridos

Abarca locales de Adrogué, Longchamps y Burzaco. ¿Cuáles son y que incluye?
Para ir despidiendo las vacaciones y comenzar nuevamente con la rutina, Almirante Brown sigue llevando adelante durante todo febrero “Merendarte”. Se trata de una propuesta para cortar la tarde con promociones increíbles en diferentes locales adheridos del distrito.
Las meriendas tienen un costo de $10.000. Contienen licuado, exprimido o limonada. Además, de optar por tostado, tostadas y/ o una porción de torta. Los combos ofrecidos podrán variar según el local, por lo que se recomienda consultar antes.
Según informaron desde la Comuna, la promoción estará disponible únicamente este mes, de lunes a jueves. Los comercios que se sumaron a “Merendarte” son los siguientes:
