Meriendas a $10.000 en Brown: será durante febrero y en comercios adheridos

Abarca locales de Adrogué, Longchamps y Burzaco. ¿Cuáles son y que incluye?

Para ir despidiendo las vacaciones y comenzar nuevamente con la rutina, Almirante Brown sigue llevando adelante durante todo febrero “Merendarte”. Se trata de una propuesta para cortar la tarde con promociones increíbles en diferentes locales adheridos del distrito.

¿Cuáles son y qué incluye?

Las meriendas tienen un costo de $10.000. Contienen licuado, exprimido o limonada. Además, de optar por tostado, tostadas y/ o una porción de torta. Los combos ofrecidos podrán variar según el local, por lo que se recomienda consultar antes.

Según informaron desde la Comuna, la promoción estará disponible únicamente este mes, de lunes a jueves. Los comercios que se sumaron a “Merendarte” son los siguientes:

En Adrogué

Bonjour café (Seguí 796)

(Seguí 796) María Bonita (Mitre 1195)

(Mitre 1195) The Mitre (Mitre 1171)

(Mitre 1171) Panela (Rosales 1568)

(Rosales 1568) Nuevo Tempo (Mitre 997)

(Mitre 997) Villa Antares (Erezcano entre Presidente Perón y Centenario de Mayo)

(Erezcano entre Presidente Perón y Centenario de Mayo) Plaza Esteban Adrogué (Plaza Esteban Adrogué 31)

(Plaza Esteban Adrogué 31) Filomena (Esteban Adrogué 1102)

Longchamps

Dal Masetto pizzería (Chiesa 708)

(Chiesa 708) Frahel (Hipólito Yrigoyen 18.253)

(Hipólito Yrigoyen 18.253) Del Toro (Belgrano 1280)

(Belgrano 1280) Sueños de azúcar (Manuel Belgrano 1239)

Burzaco

Granvia helados (E. de Burzaco 642)

(E. de Burzaco 642) Complejo Leblon (Carlos Pellegrini 351)