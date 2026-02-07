Carnaval, cine y visitas a la Granja, algunas de las actividades de este finde en Brown

Conocé la grilla completa.

Almirante Brown tiene todo listo para continuar disfrutando el verano al aire libre. En esa línea, los vecinos tendrán la posibilidad de vivir un nuevo fin de semana cargado de actividades distribuidas en distintos puntos del distrito. En todos los casos, la entrada será libre y gratuita.

¿Cuáles son?

Paseo de compras:

Encuentro de emprendedores y gastronomía: se instaló el viernes y permanecerá hasta el domingo 8 en la plaza Luján de José Mármol. Todas las jornadas serán de 11 a 24 hs. Además de los puestos y las comidas, habrá juegos para toda la familia.

Actividades culturales

Sábado 7:

Granja de verano : el establecimiento de Ministro Rivadavia , ubicado en avenida Juan B. Justo al 1000 , ofrece distintas actividades. De 10 a 17 hs , los vecinos podrán realizar visitas guiadas , recorrer la huerta y los montes frutales , conocer la zona de animales , el arboretum y el parque astronómico , entre otras.

: el establecimiento de , ubicado en avenida , ofrece distintas actividades. De , los vecinos podrán realizar , recorrer la y los , conocer la zona de , el y el , entre otras. Huerta agroecológica comunitaria : en el mismo sitio, a partir de las 11 hs , se llevará adelante un encuentro sobre “ planificación huerta temporada otoño-invierno granja ”. La jornada grupal no requiere conocimiento previo ni inscripción . Se trata de un espacio de encuentro, intercambio y organización comunitaria.

: en el mismo sitio, a partir de las , se llevará adelante un encuentro sobre “ ”. La jornada grupal . Se trata de un espacio de encuentro, intercambio y organización comunitaria. Corredor Gastronómico : Longchamps reunirá una vez más a una amplia variedad de oferta de comidas y coctelería en la intersección de Lagos y Belgrano . Arrancará a las 20 hs. Además, se presentarán en vivo Rocio Aymara , “ Los Maileños ” y “ Los Amores ”.

: reunirá una vez más a una amplia variedad de oferta de y en la intersección de . Arrancará a las Además, se presentarán en vivo , “ ” y “ ”. Cine de verano: se proyectará al aire libre “Nueve Reinas” en el Parque Ramón Carrillo. Este está ubicado en Erezcano 1850, en el límite de Burzaco, Rafael Calzada y Adrogué. La función de esta clásica película argentina será a las 20 hs.

Domingo 8:

Carnavales : los bombos , colores y la alegría comienzan a inundar durante todo el mes las calles del distrito. La primera localidad en recibir esta celebración será Rafael Calzada . Desde las 18 hs , las murgas y comparsas desfilarán en General Marín Miguel de Güemes y avenida República Argentina .

: los , y la comienzan a inundar durante todo el mes las calles del distrito. La en recibir esta celebración será . Desde las , las desfilarán en . Cine de verano: se volverá a proyectar “Nueve Reinas”, pero esta vez la función tendrá lugar en el Parque Don Orione (avenida Eva Perón 1948). Comenzará a las 20 hs.

