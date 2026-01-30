Una carnicería de Calzada escondía autopartes en una cámara frigorífica: la allanaron

Se trata de "La estancia". El local no funcionaba desde noviembre pasado. El dueño se fugó y hay un empleado detenido. Hallaron asientos, volantes y caños de escape. Los detalles.

Una denuncia de vecinos por olores nauseabundos terminó con un allanamiento de urgencia en la carnicería “La estancia” de Rafael Calzada. La Policía halló autopartes en el interior de una cámara frigorífica.

¿Cómo fue?

El hecho se registró este jueves, 29 de enero, en el comercio ubicado en el cruce de avenida San Martín y San Luis. El comercio permanecía cerrado desde noviembre pasado, sin embargo almacenaba aún varios cortes de carne.

Según informaron oficialmente a www.deBrown.com.ar, al romperse uno de los sitios de refrigeración toda la mercadería se pudrió y comenzó a salir un intenso olor. Esta situación alertó a los vecinos, quienes dieron aviso inmediato a las autoridades.

Junto a responsables del área de Inspección del Municipio, la Policía arribó al lugar. Allí, se entrevistó con el dueño, quien en principio colaboró con las dirigencias y luego se retiró, dándose a la fuga.

Tras ello, se realizó un allanamiento en la carnicería y el resultado sorprendió. Se constató que en el interior de una de las cámaras frigoríficas se escondían autopartes enteras correspondiente a diversos vehículos, uno de ellos con pedido de secuestro activo por robo. Entre las piezas halladas se encontraron asientos, volantes y caños de escape.

En este escenario, los efectivos detuvieron a uno de los empleados del local. Fue identificado como Nicolás L., de 25 años. Quedó bajos disposición de la Justicia.