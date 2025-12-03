Cascallares juró como diputado y fue elegido vicepresidente de la Cámara

Prestaron juramento los legisladores provinciales que fueron electos en los comicios del 7 de septiembre. Asumirán el próximo miércoles. Toda la información.

Durante una sesión de la Cámara Baja bonaerense llevada a cabo este martes en la legislatura, Mariano Cascallares juró como diputado provincial. También fue designado por la unanimidad de sus pares como uno de los vicepresidentes.

El intendente de Almirante Brown fue electo diputado provincial durante los comicios de septiembre pasado en los que Fuerza Patria obtuvo el 47,28% de los votos contra el 33,71% de La Libertad Avanza, logrando una diferencia cercana a los 14 puntos.

Luego de jurar en la Legislatura Provincial, Cascallares señaló: "Con el compromiso de siempre hoy juré como diputado bonaerense en representación de mis vecinos brownianos y de los ciudadanos de la Provincia de Buenos Aires".

Y añadió: "Además mis compañeros diputados me honraron con la conducción de una vicepresidencia de la Honorable Cámara de Diputados desde donde buscaré construir los consensos para aprobar las leyes que necesitan nuestro Pueblo y el gobernador Axel Kicillof”.

En total, juraron el electo presidente de la Cámara Alejandro Dichiara y otros 45 diputados de las ocho Secciones Electorales de la Provincia.

La Cámara sesionará hoy para tratar el pedido de endeudamiento solicitado por el ejecutivo bonaerense, pero lo hará con la composición saliente. Los nuevos legisladores recién entrarán en funciones a partir del 10 de diciembre.