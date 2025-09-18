Cascallares participó de la Marcha Federal Universitaria en el Congreso

Lo hizo junto al gobernador Axel Kicillof y jefes comunales de la Región. Los detalles.

En un marco multitudinario, se llevó adelante este miércoles la Marcha Federal Universitaria. Fue en rechazo al veto del presidente Javier Milei a la ley de financiamiento educativo y emergencia pediátrica. El intendente Mariano Cascallares participó de la movilización frente al Congreso.

¿Cómo fue?

El jefe comunal estuvo presente junto al gobernador Axel Kicillof y a otros jefes comunales como Andrés Watson de Florencio Varela. En este contexto, saludó y acompañó a los médicos del hospital Garrahan, a docentes y estudiantes.

“Necesitamos más universidad y mucha más educación pública inclusiva y de calidad porque esa es la mejor herramienta para construir un futuro mejor para toda nuestra gente”, indicó

Asimismo, Cascallares subrayó que “en Almirante Brown trabajan para fortalecer la enseñanza con hechos concretos, como la creación de 54 establecimientos educativos en todas las modalidades y la puesta en marcha de la UNaB”.

“El rol y el trabajo de nuestra querida universidad es fundamental para el desarrollo de los vecinos y de sectores productivos como es el Parque Industrial de Burzaco”, expresó.

En este sentido, precisó que la UNaB ya "cuenta con más de 5 mil estudiantes en 13 carreras, más de 500 graduados y 45 mil personas formándose en cursos y diplomaturas de extensión".

“El 80% de los graduados son primera generación de universitarios en sus familias y el 70% son vecinos de Brown”, indicó. Al mismo tiempo destacó que “gracias al trabajo articulado con el Gobierno de la Provincia, se avanza con la construcción del segundo edificio de aulas y la estación dentro del predio con fondos propios”.

Finalmente, Cascallares puso en valor el Programa de Inserción Laboral (PIL), mediante el cual siete de cada diez estudiantes que ingresan a pasantías universitarias en empresas quedan efectivos. “Esto habla del gran perfil de nuestros alumnos, muy valorado por el sector industrial y productivo”, completó.