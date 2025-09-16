Con toda la oferta de carreras universitarias y terciarias, vuelve la ”Expo Universidad 2025”

Será este jueves, con entrada gratuita. Habrá stands, charlas, orientación vocacional y actividades. Todos los detalles.

Almirante Brown llevará adelante una nueva edición de "Expo Universidad 2025". Se trata de una iniciativa destinada a alumnos que estén finalizando sus estudios secundarios para acercarles la oferta académica de universidades e institutos terciarios de la Región.

¿Cuándo y dónde?

La propuesta se llevará adelante este jueves, 18 de septiembre, de 9 a 20 hs. Tendrá como escenario la Casa de la Cultura de Adrogué. La entrada será libre y gratuita.

Durante el evento, los visitantes podrán encontrar stands de distintas casas de altos estudios e institutos superiores de formación docente, además de charlas, orientación vocacional y actividades diseñadas para difundir las propuestas educativas disponibles. En este marco, los interesados podrán interactuar con representantes de las instituciones, evacuar dudas y obtener información detallada.

“Con la Expo Universidad seguimos acompañando a nuestros jóvenes en la elección de su futuro, acercándoles las mejores propuestas académicas y fortaleciendo el acceso a la educación superior en Almirante Brown”, destacó el intendente Mariano Cascallares.