Castelforte abre sus puertas y propone un nuevo viaje a sus túneles ocultos

El castillo se encuentra en Adrogué. Lo creó el arquitecto genovés José Canale en 1874. ¿Cómo visitarlo?

El histórico castillo Castelforte volverá a abrir sus puertas. Este fin de semana, sus vecinos tendrán la posibilidad de conocer uno de los espacios más emblemáticos y enigmáticos de Adrogué.

La propuesta

Se llevará adelante este sábado, 18 de abril, en Rosales 1521, en pleno centro de la localidad. La jornada comenzará a las 16 hs. El ingreso será por orden de llegada, sin inscripción previa, y se solicitará un bono contribución de $5.000 por persona para colaborar con el mantenimiento del lugar.

Quienes participen podrán disfrutar de una charla histórica y recorrer tanto el museo como los famosos túneles del castillo, protagonistas de numerosas historias y leyendas. Según se cuenta, estos pasadizos habrían conectado distintos puntos claves de la zona, como jardines, la comisaría, la iglesia, la municipalidad y la estación.

Castelforte

Fue construido en 1874 por el arquitecto genovés José Canale. Es una de las edificaciones más antiguas que aún se conservan en el distrito de Almirante Brown.

El sitio funciona como museo desde 1995, luego de que la Asociación Nativos de Almirante Brown lo adquiriera en 1983. En su interior, se conservan objetos vinculados a figuras históricas como Esteban Adrogué, Canale y Guillermo Brown.