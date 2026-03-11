¿Querés sorprenderte con sus túneles?: Castelforte volverá a abrir sus puertas

El castillo de Adrogué se creó en 1874 y es una de las construcciones más antiguas de Almirante Brown. Los detalles.

“Castelforte”, uno de los lugares más misteriosos del distrito, volverá a abrir sus puertas. Se debe a que el castillo de Adrogué recibirá a los vecinos que deseen visitar el edificio y descubrir sus túneles y museo.

¿Cuándo y dónde?

La actividad se llevará adelante este sábado, 14 de marzo, en Rosales 1521, en plena zona céntrica de dicha localidad. Se pondrá en marcha a las 16 hs y se extenderá hasta las 18:30 hs.

Según indicaron desde la organización, el acceso será por orden de llegada y no requerirá inscripción previa. Como es habitual, se cobrará un bono contribución de $5mil por persona, lo cual se destinará al sostenimiento del lugar.

Quienes se acerquen a vivir esta jornada única, disfrutarán de una charla histórica y podrán recorrer los misterios que esconden los túneles. Además, tendrán la posibilidad de visitar el museo del castillo.

Sobre “Castelforte”

La creó en 1874 el arquitecto genovés José Canale y es una de las construcciones más antiguas que perduran en el distrito. La leyenda cuenta que los túneles interiores se comunicaban con los distintos jardines del parque, la comisaría, iglesia, municipalidad y estación.

El sitio se convirtió en museo en 1995 luego de los esfuerzos de la Asociación Nativos de Almirante Brown, quienes la adquirieron en 1983. En su interior, se encuentran objetos personales de Canale, Esteban Adrogué y del Almirante Guillermo Brown, entre otros.