Castrarán a 300 mascotas este viernes en Burzaco

Se tratará de una jornada especial. Conocé cómo esterilizar de forma gratuita a tu perro o gato.

Almirante Brown se sumará a la Cuarta Jornada Latinoamericana de Castración Masiva, una iniciativa impulsada por la red Castralat. Esta convoca a los países del territorio con el objetivo de promover el bienestar animal y el control ético de la población de perros y gatos.

En ese marco, se llevará adelante este viernes, 3 de octubre, una jornada especial de esterilización gratuita en el Centro Municipal de Sanidad Animal y Zoonosis. Este se ubica en la calle Martín Fierro N° 33, esquina avenida Monteverde de Burzaco.

La actividad

Comenzará a las 7:30 hs, con el registro por orden de llegada, sin necesidad de turno previo. Los animales deberán presentarse con un ayuno de 12 horas de sólidos y líquidos. Será obligatorio llevar una manta por cada mascota.

En el caso de los gatos, deberán trasladarlos en bolsas de red (tipo cebolla). Asimismo, las hembras preñadas o en celo también podrán ser castradas.

“Almirante Brown es el primer municipio no eutanásico de la provincia de Buenos Aires y uno de los pioneros a nivel nacional. Nuestro programa de castraciones gratuitas, masivas, sistemáticas, tempranas y abarcativas es un modelo para otros distritos. Paralelamente realizamos durante todo el año operativos itinerantes y descentralizados en cada una de nuestras localidades”, resaltó el intendente Mariano Cascallares.

Sobre Zoonosis

La institución browniana es reconocida como un modelo sanitario a nivel regional, nacional e internacional. Semana a semana recibe la visita de funcionarios, profesionales y equipos veterinarios de distintos puntos del país y de América Latina, interesados en conocer su funcionamiento técnico y la metodología de trabajo, con el objetivo de replicarla en sus respectivos territorios.