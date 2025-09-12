Cayó el acusado de balear a un DJ en Brown: estaba prófugo hace dos años

La víctima tiene 34 años y había recibido un disparo en la cabeza. La información.

Un delincuente quedó detenido este miércoles, en el partido vecino de Presidente Perón. Está acusado de herir de gravedad a un DJ en Malvinas Argentinas. Todo habría ocurrido en 2023, en medio de una pelea callejera.

El operativo

El implicado, apodado “El Negri”, tiene 46 años y había estado preso anteriormente por otros delitos. Tras investigaciones, los oficiales determinaron que vivía un Guernica y que, desde el 10 de agosto, la Justicia le dictó una restricción de acercamiento por una denuncia radicada por una mujer.

En base a los datos obtenidos, los efectivos lograron interceptarlo en el cruce de las avenidas Crisólogo Larralde y Eva Duarte de Perón. Fue luego de una persecución a pie. Quedó bajo disposición de la Justicia.

El hecho

Ocurrió el 12 de febrero de 2023, en José Serrano y Luis María Drago, Malvinas Argentinas. El agresor se movilizaba en moto junto a un cómplice. En el lugar, protagonizó una pelea callejera e hirió a Rodrigo Velázquez, de 34 años, quien recibió un impacto de bala en la cabeza.

La causa fue caratulada como “Homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa”. Interviene el Juzgado de Garantías N°4 de los Tribunales de Lomas de Zamora.

Según trascendió, el implicado cumplió condena entre 2007 y 2011, en la Unidad Penitenciaria N°39. Fue por portación ilegal de arma de guerra; aunque también contaba con antecedentes por lesiones leves, robo agravado, encubrimiento y violencia de género. Además, en una oportunidad le concedieron la libertad condicional.