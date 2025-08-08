Glew: detuvieron a un hombre acusado de asesinar a su madre de 90 años

El sospechoso declaró que la anciana se cayó y golpeó contra el piso. Sin embargo, poseía heridas visibles en el rostro y el tabique nasal desviado. Los detalles.

Un brutal crimen conmociona a los vecinos de Glew. La víctima es una mujer de 90 años. Debido a las lesiones que presentaba, en las últimas horas, quedó detenido su hijo. El caso se encuentra en pleno proceso de investigación.

¿Cómo fue?

Ocurrió este martes, 5 de agosto, en una vivienda ubicada en Sufriategui al 3200. Tras un llamado al 911, los oficiales llegaron al lugar y advirtieron sobre la dramática escena. El cuerpo de la anciana se encontraba en un pasillo entre la habitación y el living. Fue identificado como Clara Mirta Garcete.

En este marco, los agentes entrevistaron a su hijo, Omar Darío Guardia, de 54 años, quien les explicó que su madre había perdido el equilibrio, cayó y se golpeó la cara contra el piso. Sin embargo, poseía heridas visibles en la cara y el tabique nasal desviado, lo cual alertó a los efectivos.

Tras el asesinato, la Policía avanza en la investigación y recaba información de los vecinos para reconstruir el hecho. Además, se ordenó peritajes en la casa y la autopsia del cuerpo.

La causa

Fue caratulada como “Homicidio agravado por el vínculo”. Interviene la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°2 de los Tribunales de Lomas de Zamora.