Celebrar con respeto al prójimo: recomendaron evitar el uso de pirotecnia sonora en las Fiestas

Es para proteger a las personas con TEA y TGD, adultos mayores y de los animales. También, está vigente la ley de alcohol cero para quienes conduzcan. Los detalles.

Almirante Brown lanzó una serie de recomendaciones para evitar el uso de pirotecnia sonora durante la Nochebuena y Navidad. Asimismo, recordó que rige la ley de alcohol cero para quienes conduzcan.

¿Cómo es?

Desde 2019, en el distrito está prohibida la venta de dichos fuegos artificiales debido a la ordenanza N° 11.416, impulsada por el Municipio y aprobada por el Concejo Deliberante. Por ello, se intensificaron en los últimos días los controles para verificar el cumplimiento de la misma.

La Comuna, en ese contexto, instó a los vecinos a utilizar pirotecnia lumínica, ya que esta no provoca ruidos mediante detonaciones. Esto es en defensa de las personas con TEA y TGD, adultos mayores y de los animales.

Otra de las recomendaciones se relaciona con la ley de alcohol cero para que los conductores de cualquier tipo de vehículo no ingieran alcohol, con el fin de evitar accidentes. En esa línea, es importante seleccionar un conductor designado en caso de que sea necesario.

“En estas Fiestas, evitemos la pirotecnia sonora en defensa de nuestros adultos mayores, los vecinos con TEA y TGD y los animales. También, el consumo de alcohol para quienes manejen. Celebremos en paz, en familia o con amigos, pero siempre respetando al prójimo”, subrayó Mariano Cascallares.

A tener en cuenta

Almirante Brown recordó también que está vigente la línea telefónica 0800-222-7696 para denunciar los puntos de venta de pirotecnia sonora o ilegal el distrito. Además, en caso de cualquier emergencia, los números del Centro de Operaciones Municipal (COM) son 2206-1300 y el 147.