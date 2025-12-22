Entregaron certificados a egresados del Centro de Formación Profesional de Ministro Rivadavia

Los alumnos se capacitaron en los cursos de facturero, pizzero, cremonas y productos navideños. El intendente interino Juan Fabiani encabezó la entrega. Los detalles.

En un emotivo acto en Ministro Rivadavia, más de 40 vecinos recibieron sus certificados de egreso correspondientes a los cursos en oficios. Estos fueron dictados por el Municipio de manera gratuita durante el año.

¿Cómo fue?

Se realizó en la sede del Centro de Formación Profesional para el Trabajo de la localidad. El intendente interino Juan Fabiani encabezó la entrega de diplomas. Reunió a estudiantes, docentes y familiares de los flamantes egresados.

Durante el encuentro se entregaron un total de 47 certificados correspondientes a los cursos de facturero, pizzero, cremonas y productos navideños. Varias personas realizaron más de una capacitación. Por este motivo, la cantidad de certificados otorgados fue superior, reflejando así la continuidad formativa y el aprovechamiento de las distintas instancias de formación ofrecidas.

Las clases

Según informaron se desarrollaron bajo la modalidad presencial. Las cursadas se organizaron en módulos de frecuencia semanal. Su duración fue cuatrimestral.

Las propuestas están diseñadas en función de las necesidades del sector productivo local. Articulan contenidos teóricos con prácticas de elaboración. Incluyen conocimientos vinculados a la higiene, la manipulación segura de alimentos y la organización del trabajo.

“El Estado es esto: los docentes, el centro de formación y el equipo que lleva adelante estos procesos educativos. Ese es el Estado que defendemos para seguir avanzando con políticas que benefician a nuestra comunidad. Este año entregamos más de 500 diplomas a vecinos que completaron su formación”, indicó Mariano Cascallares.

Participaron del acto el secretario de Desarrollo Económico y Hacienda, Pablo Pernicone; la concejal Micaela Ortiz; los coordinadores general de Formación Profesional, Edurne Lentini Ordoqui; y de Servicios de Infraestructura del SIPAB, Rodrigo Robles; el instructor Héctor Peralta, y el equipo docente de la institución.