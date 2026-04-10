Celebraron el 30º aniversario del Oñativia

Participaron de un emotivo acto Juan Fabiani, Mariano Cascallares, autoridades y profesionales del establecimiento. La infomación.

El hospital Arturo Oñativia de Rafael Calzada cumple 30 años de historia, compromiso y vocación de servicio con la comunidad. En este sentido, se realizó un emotivo homenaje en el salón auditorio del nosocomio.

¿Cómo fue?

La jornada contó con la participación del intendente interino, Juan Fabiani; Mariano Cascallares; el equipo médico y autoridades de la institución. Además del secretario de Salud local, Walter Gómez y la secretaria de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos, Bárbara Miñán.

En la ocasión, se llevó adelante un reconocimiento a quienes forman parte del hospital desde sus inicios en 1996. Asimismo, durante todo el encuentro se destacó el enorme trabajo del equipo profesional que es el verdadero motor del establecimiento.

Durante la celebración se realizó la entrega de dos bandejas conmemorativas por parte del Gobierno Municipal y de la Cámara de Diputados Bonaerense. También, se entregó un mural artístico de azulejos en conmemoración del 50° aniversario del golpe cívico-militar. El acto también contó con números artísticos a cargo de un pequeño cuarteto de cuerdas y música y danza folklórica.

“En esta jornada tan especial, en la que conmemoramos el 30 aniversario del hospital Arturo Oñativia de Rafael Calzada, queremos enviarle un afectuoso saludo a todo el equipo de esa querida institución. Gracias por todo lo que hacen cada día por nuestros brownianos”, subrayó Cascallares.

Fueron parte de la jornada, entre otros, el nuevo director ejecutivo del hospital, Dr. Alejandro De Marco y el Dr. César Chico (director ejecutivo saliente).

Sobre el hospital Oñativia

Depende del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires y brinda atención universal, gratuita y de calidad. La institución no solo constituye un espacio central para la atención de la salud, sino también es un ámbito de construcción de memoria, donde se promueve el reconocimiento de la historia reciente y el compromiso con los valores democráticos, el respeto por los derechos y el acceso igualitario a la salud.

El nosocomio, en tanto, cumple un rol fundamental dentro de la red sanitaria provincial, articulando con los centros de atención primaria del Municipio y con los establecimientos de la Región Sanitaria VI, particularmente dentro de la red sudeste.