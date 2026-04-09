Sigue la pavimentación de hormigón en calles de Longchamps

En los últimos días, algunas de las zonas donde también se realizaron mejoras fueron Malvinas Argentinas, San Francisco de Asís, Claypole, José Mármol y Adrogué. La información.

Avanzan las obras de pavimentación de hormigón en dos calles de Longchamps. Se busca con ello mejorar la circulación y potenciar la conectividad en la zona, tras la inauguración del paso bajo nivel de Diehl.

¿Dónde?

Los trabajos se ejecutan en Motti de Tieghi, entre Catamarca y la avenida Hipólito Yrigoyen. También en la calle Provincia del Chaco, entre Carlos Diehl y Motti de Tieghi.

Estas intervenciones, que se desarrollan en proximidad al nuevo paso bajo nivel, apuntan a agilizar el tránsito y optimizar la circulación vehicular en la zona.

“Seguimos profundizando este plan sostenido de mejora de calles en todas nuestras localidades para potenciar la conectividad de nuestros barrios”, destacó Mariano Cascallares.

En paralelo

Desde el Municipio informaron que continúan avanzando con el Plan Integral de Mejora de Calles. Este incluye trabajos de bacheo en hormigón, asfalto, adoquinado y tareas de consolidado.

Algunas de las zonas donde se realizaron mejoras en los últimos días son Malvinas Argentinas, San Francisco de Asís, Claypole, José Mármol, Adrogué y Longchamps.