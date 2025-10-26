Cerraron las mesas en Brown: el nivel participación fue bajo en todo el país

La Cámara Electoral difundió los últimos datos.

Cerraron las mesas en Almirante Brown. Las elecciones se desarrollaron con total normalidad en el distrito. En este marco, la Cámara Electoral difundió los primeros datos respecto al nivel de participación. Este fue uno de los más bajos de los últimos años.

La entidad informó a las 18, hora en la que terminó la votación, que solo el 66% del padrón electoral concurrió a las urnas. En los anteriores comicios legislativos, desarrollados en 2021, el 71% de los ciudadanos habilitados había ido a sufragar.

En estas elecciones, donde se estrenó el sistema de votación de Boleta Única de Papel (BUP), se elegirán 24 senadores y 127 diputados nacionales. En esa línea, la Provincia (incluyendo Almirante Brown) solo definirá 35 nuevas bancas en la Cámara de Diputados.

En tanto, en Capital Federal y Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Salta, Santiago del Estero y Tierra del Fuego se decidirá también senadores.

¿A qué hora se difundirán los resultados?

Los primeros datos se tendrán disponibles a partir de las 21 hs. Es decir, transcurridas las tres horas del cierre de los comicios. Así lo establece el artículo Nº 233 del Código Electoral.

Sin embargo, las cifras definitivas se conocerán días después. Es que el recuento definitivo comienza 48 horas después del previsional. Sería entonces el martes, 28 de octubre.